@KING__MEKA Twitter / Junior Campbell Facebook

Un vol JetBlue est devenu turbulent avant même de décoller, alors qu’un homme se livrait à une tirade raciste – tout en portant une couronne Burger King – puis a été expulsé du vol.

La scène sauvage s’est déroulée plus tôt cette semaine en Jamaïque, alors que le vol se préparait à décoller de Kingston à l’aéroport JFK. Selon les rapports … l’homme s’est d’abord aggravé quand on lui a dit qu’il n’y avait plus d’espace au-dessus de sa tête pour son sac, et a commencé à jurer bruyamment alors qu’il se dirigeait vers son siège.

Puis il est entré avec une passagère à proximité pour les attributions de sièges, puis … le chaos total. Dans la vidéo, il accuse bruyamment la femme de l’avoir agressé, mais il lance à plusieurs reprises le mot n et les jurons pendant qu’il le fait.

La diatribe dégoûtante a duré si longtemps, les autres passagers sont devenus furieux … et cela a dégénéré en violence. Alors qu’il était retenu par plusieurs agents de bord, un passager de sexe masculin charge et jette un coup de poing. Il n’était pas seul, car d’autres passagers lui ont tiré dessus pendant le chaos.

Finalement, les agents de police de Kingston ont escorté le gars de l’avion menotté. On ne sait pas si lui, ou tout autre passager, a été accusé d’un crime.

Nous avons contacté JetBlue et Kingston PD, mais aucun mot pour l’instant.