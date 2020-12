United Airlines et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis tentent de trouver les passagers qui étaient sur un vol du 14 décembre d’Orlando à Los Angeles parce qu’un homme présentant des symptômes du coronavirus est décédé au milieu du vol. La famille de l’homme a déclaré à United qu’il souffrait de maladies préexistantes, notamment d’hypertension artérielle et de problèmes respiratoires supérieurs, et était malade avant le vol, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne à BuzzFeed News. L’homme aurait menti sur un formulaire demandant s’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 et s’il présentait des symptômes. Il a “à tort reconnu cette exigence”, a déclaré le porte-parole.

Le vol a atterri à la Nouvelle-Orléans, où l’homme a été emmené à l’hôpital et déclaré mort, a déclaré United. L’homme a déclaré à un ambulancier ambulancier qu’il avait perdu son sens du goût et de l’odorat et avait d’autres symptômes liés au COVID, mais il n’a pas été confirmé si l’homme avait été testé positif pour la maladie, a déclaré le porte-parole. “Maintenant que le CDC nous a contactés directement, nous partageons les informations demandées avec l’agence afin qu’elle puisse travailler avec les responsables locaux de la santé pour mener des actions de sensibilisation auprès de tout client que le CDC estime être à risque d’exposition ou d’infection”, a déclaré la compagnie aérienne.

“COMMENT SAVEZ-VOUS QUE COVID ???” Sa femme a confirmé un test positif en parlant aux ambulanciers ambulanciers. – Jo LaFlame (@jobreauxx) 15 décembre 2020

Le CDC est maintenant “en train de collecter des informations et de procéder conformément à nos procédures opérationnelles standard pour déterminer si une action de santé publique supplémentaire est appropriée”, a déclaré l’agence dans un communiqué, rapporte NBC News. L’agence n’a pas fourni plus de détails sur le passager décédé pour protéger sa vie privée. United a déclaré à NBC Los Angeles que le CDC n’avait pas non plus indiqué quelle était la cause du décès de l’homme et s’il s’agissait du COVID-19.

Avant de m’asseoir sur mon siège, en traversant l’île, vous pouviez voir qu’il avait du mal à respirer. J’ai établi un contact visuel avec sa femme et je l’ai regardé et elle a simplement baissé les yeux. Je crois qu’il est passé au moment où nous avons décollé (juste deviner parce que c’est plus logique) – Shay (@shaylabobmonsta) 15 décembre 2020

Les quatre agents de bord du vol ont été mis en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée à Los Angeles, a déclaré Taylor Garland, porte-parole du syndicat Association of Flight Attendants, à NBC Los Angeles. «Notre syndicat continue de fournir un soutien à l’équipage», a ajouté Garland. «Nous exhortons les passagers à se conformer aux politiques COVID des compagnies aériennes et à rester à la maison si vous êtes malade.»

Le vol de cross-country a attiré l’attention sur les réseaux sociaux lorsqu’une personne qui prétendait être une passagère a tweeté un homme derrière elle “est mort du COVID en plein vol”. Le même utilisateur de Twitter a affirmé avoir entendu la femme de l’homme confirmer qu’il avait eu un «test positif en parlant aux ambulanciers ambulanciers». Une autre personne, Shay Allen, a déclaré que l’homme avait du mal à respirer lorsqu’il est monté à bord et s’est demandé pourquoi United n’avait pas pris la température des passagers avant de quitter Orlando.

Mais le personnel médical qui l’a aidé sur le vol a essayé de le faire revivre pendant une heure … la famille pleurait, les gens paniquaient. Il a été choqué deux fois, on lui a donné un épi-stylo, 2 injections d’adrénaline et du bouche à bouche après des compressions thoraciques … – Shay (@shaylabobmonsta) 15 décembre 2020

Allen a également déclaré que United n’avait pas fait changer d’avion aux passagers lorsqu’ils ont atterri à la Nouvelle-Orléans. “Au moment du détournement, nous avons été informés qu’il avait subi un arrêt cardiaque, les passagers ont donc eu la possibilité de prendre un vol plus tard ou de poursuivre leurs projets de voyage”, a déclaré United à BuzzFeed.