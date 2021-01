Un peu plus d’un demi-million de doses du vaccin nouvellement approuvé seront disponibles à partir de lundi, les groupes vulnérables étant déjà identifiés comme prioritaires pour la vaccination.

Les vaccins seront livrés dans quelque 730 sites de vaccination déjà établis à travers le Royaume-Uni, d’autres ouvriront cette semaine pour porter le total à plus de 1000, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

M. Pinker, qui se décrit comme étant né et élevé à Oxford, a déclaré dans un communiqué publié par le NHS England qu’il était «vraiment fier» que le vaccin ait été inventé à Oxford.

«Je suis très heureux de recevoir le vaccin Covid aujourd’hui et vraiment fier que ce soit celui qui a été inventé à Oxford», a-t-il déclaré.

«Les infirmières, les médecins et le personnel d’aujourd’hui ont tous été brillants et je peux maintenant vraiment avoir hâte de célébrer mon 48e anniversaire de mariage avec ma femme Shirley plus tard cette année.

Sam Foster, infirmier en chef des hôpitaux universitaires d’Oxford NHS Foundation Trust, qui a administré le vaccin à M. Pinker, a déclaré: «Ce fut un réel privilège de pouvoir administrer le premier vaccin d’Oxford à l’hôpital Churchill ici à Oxford, juste quelques à cent mètres de l’endroit où il a été développé.

«Nous sommes impatients de vacciner beaucoup plus de patients et de personnel de santé et de soins avec le vaccin Oxford dans les semaines à venir, ce qui fera une énorme différence pour les personnes vivant dans les communautés que nous servons et le personnel qui s’occupe d’eux dans nos hôpitaux.

Cela intervient alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancck, a salué le déploiement du vaccin d’Oxford comme une “étape vitale” dans la riposte contre Covid-19.

M. Hancock a tweeté: “Ravi que nous déployions aujourd’hui le vaccin @ UniofOxford / @ AstraZeneca dans tout le Royaume-Uni Drapeau du Royaume-Uni

«C’est une étape vitale dans notre lutte contre cette pandémie

“C’est une mission nationale. Merci à toutes les personnes impliquées.”