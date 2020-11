UNE

Le «pédophile prédateur» qui s’est forgé des références en tant que jeune au pair pour s’attaquer à ses victimes a admis 40 autres infractions contre plus de 20 jeunes victimes.

Aaron McWilliams, 28 ans, a été le premier en 2016 pour avoir agressé un enfant de quatre ans. Après avoir purgé une partie de sa peine, il a été libéré et a commencé à travailler avec une autre famille quelques semaines après avoir donné de fausses références.

Là, il a abusé sexuellement d’un autre enfant de quatre ans et a été emprisonné pendant sept ans en août 2017.

Un téléphone a été saisi dans le cadre de l’enquête de 2017, et les détectives ont trouvé 2472 images indécentes d’enfants et une vaste collection de vidéos que McWilliams avait faites de lui-même en abusant sexuellement de jeunes victimes.

Le jeune homme de 28 ans a été condamné à la perpétuité, avec une peine minimale de neuf ans à Woolwich Crown Court lundi après avoir admis 40 autres infractions, dont deux chefs de viol d’un garçon de moins de 13 ans et 14 chefs d’incitation à un garçon de moins de 13 ans. se livrer à une activité sexuelle.

Les infractions ont été commises entre 2012 et 2017 dans différentes régions du Royaume-Uni et de l’Europe, McWilliams maltraitant les enfants avec lesquels il est entré en contact grâce à son travail de jeune au pair résidant.

Au total, 24 victimes, âgées de 4 mois à 14 ans, ont été identifiées au cours de l’enquête. Toutes les victimes sauf une étaient des garçons.

Le surintendant détective Adam Ghaboos, de l’équipe de sauvegarde du centre-est, a déclaré: «McWilliams est un pédophile prédateur qui a abusé sexuellement d’un grand nombre d’enfants dont il était chargé de s’occuper. C’est le pire cauchemar de chaque famille.

«Il est manipulateur, froid, calculateur et très dangereux pour les enfants et les jeunes. Cette affaire fait partie des infractions de maltraitance d’enfants les plus graves que l’équipe ait vues.

«Je tiens à saluer le courage des jeunes victimes et de leurs familles qui ont subi les terribles abus et les dommages à long terme que ces types de crimes causent. Leurs informations ont conduit à cette poursuite, et McWilliams passera une longue période en prison où il ne pourra faire de mal à aucun autre enfant.

«Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de l’équipe d’enquête pour ses efforts inlassables tout au long de cette enquête déchirante pour garantir justice à toutes les victimes et à leurs familles.

Le surintendant détective Ghaboos a ajouté: «Nos enquêtes nous ont conduits à un grand nombre de victimes de McWilliams, mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’il y en ait davantage. J’exhorte toutes les familles qui ont employé McWilliams ou qui pensent qu’il a pu avoir des contacts avec leurs enfants à se manifester.

Si vous avez des informations, veuillez contacter la police au 101 ou signaler en ligne via www.met.police.uk/.