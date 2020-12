UNE

Un père «travailleur» a été poignardé dans le dos cinq fois et tué alors qu’il tentait de détenir un cambrioleur en fuite qui saccageait son domicile.

Trois hommes ont été condamnés aujourd’hui à l’Old Bailey pour leurs rôles dans une violente bagarre qui a entraîné le coup de couteau mortel de David Bello-Monerville dans le nord de Londres.

La mère de la jeune femme de 38 ans, Linda Burke-Monerville, s’était précipitée sur les lieux en sanglotant et en criant: «Pas un autre fils!», Après avoir perdu deux autres fils à cause de la violence dans les rues de Londres.

Elle a déclaré: «Mon fils était un homme qui travaillait dur. Un être humain merveilleux et un fils merveilleux. Ses frères et sœurs l’ont admiré, et malgré les autres tragédies qui ont affligé cette famille, David s’est efforcé d’être le meilleur homme qu’il puisse être.

«Notre famille a eu du mal à comprendre comment nous pourrions perdre David dans des circonstances aussi horribles et cela nous a tous dévastés.

«Je suis vraiment brisé. Une mère ne doit pas enterrer son fils et je souffre d’une manière que les mots ne peuvent décrire.

«Ce que ces hommes ont fait cette nuit-là, quoi qu’ils aient décidé de faire, a changé notre monde pour toujours.»

Nathan Harewood, 29 ans, de Pert Close, N10, a été reconnu coupable de meurtre aujourd’hui.

Khalil Rehman, 27 ans, de George Crescent, Muswell Hill et Francis Appiageyi, 28 ans, sans adresse fixe, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable.

Le tribunal a appris que David était chez lui avec son frère, Jonathan à Welbeck Road, East Barnet, dans la soirée du 18 juin 2019.

Harewood, Rehman et Appiageyi s’étaient rendus dans la région dans une voiture de location avec l’intention d’entrer dans l’appartement de David et de le voler.

Les trois suspects, armés de deux couteaux et d’un marteau, attendaient dehors et alors que David et son frère quittaient l’appartement pour se rendre dans un magasin voisin, Harewood, Rehman et Appiageyi attendaient dehors.

Les trois se sont précipités devant la paire sans méfiance et ont commencé à saccager l’appartement de David, volant son ordinateur portable et d’autres biens.

Enfermé à l’extérieur des locaux, David a alerté un voisin pour appeler la police et Jonathan a appelé un autre frère, Taiye vivant à proximité, qui s’est rendu sur les lieux pour aider ses frères.

Alors que David et ses frères attendaient à l’extérieur que la police soit présente, Harewood, Rehman et Appiageyi sont sortis de l’appartement et ont couru vers eux afin de fuir les lieux.

Les frères ont tenté de les empêcher de partir et une bagarre s’est ensuivie, ce qui a permis aux frères de retenir Rehman qui a appelé à l’aide de ses complices. Harewood, réalisant que Rehman avait été attrapé, est revenu pour l’aider à le libérer.

Harewood a poignardé David cinq fois dans le dos, les blessures infligées se sont avérées mortelles.

Au même moment, Harewood a également poignardé Taiye au bras et Jonathan à la jambe, avant de fuir les lieux avec Rehman qui avait été libéré et Appiageyi.

En fouillant la rue environnante, les agents ont récupéré une gaine de couteau avec l’ADN d’Appiageyi ainsi que le couteau que Harewood avait utilisé. Ils ont également trouvé le sang de Harewood sur les lieux, il s’était coupé la main en brandissant le couteau lors de l’attaque.

En quittant les lieux, Rehman est retourné à la voiture et les enregistrements téléphoniques montrent qu’il était en contact avec Appiageyi afin de le rencontrer et de fuir la zone ensemble. Il a également pris contact avec Harewood pendant les heures qui ont suivi l’incident.

Les trois suspects ont été arrêtés au cours des dix jours suivants et ensuite inculpés du meurtre de David.

(

David Bello-Monerville, Joseph Burke-Monerville et Trevor Monerville ont tous été victimes de la violence à Londres

/ Police rencontrée)

Il y a sept ans, David était dans une voiture avec ses frères jumeaux Joseph et Jonathan Burke-Monerville, âgés de 19 ans, lorsqu’un homme armé a tiré trois fois.

Joseph a reçu une balle dans la tête et est décédé à l’hôpital dans ce que la police considère comme une erreur d’identité.

En 1994, un troisième frère Trevor Monerville, 26 ans, est mort après avoir été poignardé à plusieurs reprises dans une rue de Hackney par cinq hommes.

L’inspecteur Det Chf Andy Partridge, de l’équipe d’enquête sur le meurtre du Met a dirigé l’enquête, a déclaré: «Harewood, Rehman et Appiageyi ont choisi de s’armer et de se rendre à l’appartement de David ce soir-là dans l’intention de commettre un vol. Ils ne se souciaient pas du niveau de violence qu’ils utilisaient pour atteindre leur objectif et ce sont leurs actions qui ont conduit à la mort de David.

«David, avec le soutien des membres de la famille, a fait ce qu’ils pouvaient pour empêcher les suspects de fuir, malheureusement David a payé ses actions de sa vie.

«Je tiens à offrir mes sincères condoléances à la famille de David qui a souffert tant de chagrin. «Bien que rien ne ramènera David, j’espère qu’il y a un petit réconfort dans le fait que les responsables de sa mort ont maintenant été tenus pour responsables.

Tous les trois ont été reconnus coupables de cambriolage aggravé.

En ce qui concerne la blessure illégale des frères de David, Jonathan et Taiye, le jury a déclaré les trois non coupables à l’égard de Jonathan mais coupables à l’égard de Taiye.

Ils seront tous condamnés par le même tribunal le 22 décembre.