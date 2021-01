Un petit diable! Anastasia Kvikto revendique une «queue» séduisante | Instagram

Le modèle connu sous le nom de “Le russe Kim Kardashian” Anastasia Kvikto a partagé une photo audacieuse dans laquelle il apparaît vêtu d’un Maillot de bain En deux morceaux, la chose intéressante et audacieuse est que vous pouvez également voir une “queue du diable”.

Il ne fait aucun doute qu’Anastasia Kvikto parvient toujours à captiver ses millions de followers, elle est une professionnelle quand il s’agit de chouchouter ses fans, chaque jour elle parvient à les surprendre davantage, soit avec un nouvel instantané, une nouvelle vidéo ou simplement en se souvenant d’une vieille photo. comme le protagoniste de cette note.

Bien que peu d’informations soient disponibles sur sa vie personnelle Anastasia Kvikto Apparemment, il préfère garder tout ce qui touche à sa personne un mystère, bien sûr cela n’intervient pas dans l’admiration que ses adeptes ressentent à son égard, tant qu’il garde ses publications constantes, ils sont ravis, mais il est toujours intéressant de connaître un peu plus sur la personne que l’on admire.

Dans la La photographie qui a partagé le 10 novembre 2019, apparaît assise sur ce qui semble être un banc, elle porte un maillot de bain deux pièces, comme vous vous en souviendrez, le modèle russe a de grands charmes à la fois en haut et en bas pour que tout vêtement qu’elle utilise semble fille dans sa silhouette.

Le petit maillot de bain qu’Anastasia Kvikto porte est beige, bien que ce soit un design assez simple, elle parvient à le porter parfaitement, bien qu’avec ses courbes, tout vêtement la rend extrêmement audacieuse.

Ce qui est intéressant à propos de l’image, c’est une édition que probablement elle ou le responsable de ses réseaux sociaux a édité, a décidé de mettre des “cornes et une queue de diable” dessus, ce qui rend sa photographie plus audacieuse.

Le premier numéro de @badinfluencemag est maintenant disponible! Abonnez-vous pour voir le contenu le plus récent de vos influenceurs préférés », description de sa photo.

Bien que la publication soit ancienne, ses adeptes seront sûrement ravis de revoir cette photographie, qui ne se démode sûrement pas pour eux.

Sans aucun doute Anastasia Kvikto Elle parvient à surprendre en toute occasion, grâce à cela, elle est devenue extrêmement populaire, en plus de cela elle a récemment lancé sa page dans OnlyFans pour la promouvoir dans ses histoires Instagram, le modèle russe rejoint les figures et les stars des réseaux sociaux et du divertissement pour créer OnlyFans, il semble que cette mode de plus en plus de personnes s’en approche.

“Quel mignon petit diable” faisait partie des centaines de commentaires que le beau mannequin a reçus, certains internautes se sont simplement limités à mettre des cœurs, des flammes et autres emojis qui exprimaient leurs sentiments envers Anastasia Kvikto, d’autres n’ont pas hésité à écrire ce qu’ils ressenti, dans Parfois ces commentaires sont un peu risqués, il ne fait aucun doute que le mannequin russe provoque plus que de simples soupirs mais parvient à inspirer ses fans.

Anastasia Kvikto a atteint sa popularité en grande partie grâce au surnom que les internautes ont décidé de lui donner “La Russe Kim Kardashian” bien qu’elle n’ait rien contre la mondaine et la femme d’affaires, elle affirme qu’il ne devrait y avoir aucun point de comparaison et qu’à son avis, elle «est bien meilleure» que Kim Kardashian, elle allègue cela car elle prétend que tout en elle est complètement naturel, contrairement à la femme d’affaires de 41 ans qui a subi plus de 20 ajustements cosmétiques selon des sources.

Cependant, il y a ceux qui disent qu’Anastasia Kvikto n’en est pas sauvée car il est mentionné qu’elle est également passée par le scalpel, de la même manière qu’elle est une belle femme qui sans hésitation.

