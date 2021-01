Le pigeon, nommé d’après Joe Biden, est considéré comme un risque de transmission de la maladie des oiseaux par le service australien de quarantaine et d’inspection notoirement strict du pays.

Kevin Celli-Bird a déclaré jeudi avoir découvert que l’oiseau épuisé arrivé dans son jardin à Melbourne le 26 décembre avait disparu d’une course dans l’État américain de l’Oregon le 29 octobre.

Les experts soupçonnent que le pigeon a fait du stop sur un cargo pour traverser le Pacifique.

Les autorités de quarantaine sont après Joe

M. Celli-Bird a déclaré que les autorités de quarantaine l’avaient appelé jeudi pour lui demander d’attraper l’oiseau.

“Ils disent que si c’est d’Amérique, alors ils sont préoccupés par les maladies des oiseaux”, a-t-il dit.

“Ils voulaient savoir si je pouvais les aider. J’ai dit:” Pour être honnête, je ne peux pas l’attraper. Je peux m’approcher à moins de 500 millimètres et puis ça bouge “.”

Il a déclaré que les autorités de quarantaine envisageaient maintenant de contracter un attrapeur d’oiseaux professionnel.

Le département de l’agriculture, responsable de la biosécurité, a déclaré que le pigeon n’était “pas autorisé à rester en Australie” car cela “pourrait compromettre la sécurité alimentaire de l’Australie et nos populations d’oiseaux sauvages”.

“Cela pose un risque de biosécurité direct pour l’avifaune australienne et notre industrie avicole”, a indiqué un communiqué du ministère.

Les pigeons sont un spectacle inhabituel dans l’arrière-cour de M. Celli-Bird dans la banlieue Officer, où les colombes australiennes sont beaucoup plus courantes.

“Il a basculé chez nous le lendemain de Noël. J’ai une fontaine dans l’arrière-cour et il y avait un verre et un lavage. Il était plutôt émacié alors j’ai écrasé un biscuit sec et je l’ai laissé là pour lui,” Dit M. Celli-Bird.

«Le lendemain, il s’est retourné contre notre plan d’eau, alors je me suis promené pour le regarder parce qu’il était assez faible et qu’il n’avait pas l’air d’avoir peur de moi et j’ai vu qu’il avait une bande bleue sur sa jambe.

“De toute évidence, il appartient à quelqu’un, alors j’ai réussi à l’attraper”, a-t-il ajouté.

M. Celli-Bird, qui dit ne pas s’intéresser aux oiseaux «à part mon nom de famille», a déclaré qu’il ne pouvait plus attraper le pigeon à mains nues puisqu’il avait retrouvé ses forces.

Il a déclaré que l’American Racing Pigeon Union, basé à Oklahoma, avait confirmé que Joe était enregistré auprès d’un propriétaire à Montgomery, en Alabama.

M. Celli-Bird a déclaré qu’il avait tenté de contacter le propriétaire, mais n’avait jusqu’à présent pas pu passer.

L’oiseau passe chaque jour dans le jardin, parfois assis à côté d’une colombe indigène sur une pergola. M. Celli-Bird lui donne de la nourriture pour pigeons.

“Je pense qu’il vient de décider que puisque je lui ai donné de la nourriture et qu’il a un endroit pour boire, c’est chez lui”, a-t-il déclaré.