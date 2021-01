UNE

Un pigeon qui aurait voyagé des États-Unis vers l’Australie pourrait désormais échapper à la peine de mort après que sa bande de jambe d’identification ait été déclarée fausse.

Le pigeon, nommé Joe en l’honneur du président élu américain Joe Biden, a fait la une des journaux internationaux après avoir parcouru 8000 miles à travers le Pacifique.

Les autorités australiennes de quarantaine notoirement strictes avaient décidé d’attraper et de tuer Joe en raison du risque de propagation d’une maladie aviaire des États-Unis à l’Australie.

Cependant, le groupe qui a identifié Joe comme un pigeon voyageur de l’Oregon a maintenant été déclaré contrefait.

Deone Roberts, responsable du développement sportif de l’American Racing Pigeon Union, basé à Oklahoma, a déclaré vendredi que le numéro de bande appartenait à un pigeon bar bleu aux États-Unis et que ce n’était pas l’oiseau photographié en Australie.

“La bande d’oiseau en Australie est contrefaite et non traçable”, a déclaré Mme Roberts. “Il a définitivement une maison en Australie et non aux États-Unis.”

«Quelqu’un doit regarder ce groupe et comprendre ensuite que l’oiseau ne vient pas des États-Unis. Ils n’ont pas besoin de le tuer », a-t-elle ajouté.