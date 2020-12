UNE

Un pilote de test communautaire de masse à Liverpool utilisant des tests à résultats rapides n’a pas réussi à détecter 60% des cas de coronavirus positifs connus, selon une évaluation.

Un quart des 498 000 résidents de Liverpool ont été testés à l’aide de tests d’appareils à flux latéral (LFT) entre le 6 novembre et le 9 décembre, avec 897 résultats positifs.

Et un troisième a utilisé les tests LFT ou PCR, avec 2 902 résultats positifs, selon l’évaluation menée par l’Université de Liverpool.

Les scientifiques ont défendu les tests rapides comme un “outil de santé publique utile”.

Le professeur Louise Kenny, de l’Université de Liverpool, a déclaré qu’il n’y avait pas de test parfait, ajoutant: “Ne laissez pas la perfection être l’ennemi du bien.”

Les chercheurs ont découvert que le dispositif Innova LFT identifiait les deux cinquièmes des cas positifs à la PCR lors de l’analyse d’un échantillon de 6000 utilisateurs qui se sont auto-frottés sous supervision.

Et il a potentiellement identifié les deux tiers des cas positifs chez les personnes ayant une charge virale plus élevée, qui sont plus susceptibles d’être infectieuses.

Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un outil utile pour identifier les cas asymptomatiques.

Mais, étant donné sa faible sensibilité, ils disent que “la prudence doit être exercée” dans la façon dont les tests sont utilisés, en particulier dans les milieux vulnérables “où les conséquences de l’infection sont graves”.

Dans ces contextes, les LFT doivent être utilisés avec, mais pas pour remplacer, les tests PCR, disent-ils.

Il n’y a aucune preuve claire que l’introduction de tests de masse a eu un impact sur les cas de coronavirus ou les admissions à l’hôpital, ajoutent-ils.

Le taux de participation variait, les personnes des zones les plus défavorisées étant deux fois moins susceptibles de passer des tests que celles des parties les moins défavorisées de Liverpool et deux fois plus susceptibles d’être testées positives.

Les jeunes, en particulier les hommes, étaient les plus difficiles à atteindre, et les personnes vivant dans les zones à faible utilisation d’Internet étaient moins susceptibles de passer un test et plus susceptibles d’être positives.

La notoriété du pilote était élevée et les attitudes généralement positives, ont déclaré les auteurs.

Cependant, la crainte de ne pas avoir un soutien adéquat pour isoler et la désinformation sur l’exactitude des tests se sont révélées des «obstacles importants» à la participation.

Le professeur Iain Buchan, qui a dirigé l’évaluation, a déclaré: «La sensibilité du dispositif à écoulement latéral était inférieure aux prévisions à 40%, mais le temps et l’échelle gagnés en ayant un test à faible coût qui renvoie les résultats en une heure sans laboratoire est un nouvel outil précieux pour lutter contre Covid-19.

“Les jeunes, en particulier les hommes, des zones défavorisées étaient plus difficiles à atteindre, comme prévu. Mais l’exclusion numérique était un obstacle plus important que prévu.”

Le directeur de la santé publique de Liverpool, Matthew Ashton, a déclaré que le pilote avait été “extrêmement précieux”, ajoutant: “Une proportion importante de la population a embrassé l’idée sans réserve, aidant à identifier un nombre substantiel de personnes asymptomatiques qui autrement l’auraient diffusé sans le savoir à autres.”

Un tiers de tous les cas détectés à Liverpool entre le 11 et le 17 décembre l’ont été via des LFT après que l’armée a remis les rênes aux agences locales le 3 décembre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré mercredi que 116 zones locales se sont inscrites pour le dépistage communautaire, avec des conversations en cours avec d’autres, qualifiant les tests rapides “d’extrêmement efficaces” pour trouver des cas.

Il a déclaré que l’évaluation de Liverpool “montre à quel point cela peut être efficace”, ajoutant: “J’exhorte tous ceux qui ont l’opportunité de participer à protéger leur région”.

Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine de l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il ne semblait pas que le pilote ait eu “beaucoup, voire aucun impact”.

Il a poursuivi: “En effet, avec le faible taux de participation global, la prise encore plus faible dans les populations avec les taux d’infection plus élevés et la sensibilité plus faible que prévu du test d’écoulement latéral utilisé, je doute qu’un tel schéma que celui piloté à Liverpool aura plus qu’un impact marginal sur la propagation du Covid-19 au Royaume-Uni.

“Il est incertain de savoir si de tels tests à l’échelle de la population d’individus asymptomatiques pourraient être améliorés au point d’avoir un impact précieux sur l’épidémie, en particulier avec la nouvelle variante plus infectieuse.”