Le policier du métro de Lousiville abattu par Kenneth Walker la nuit du raid meurtrier dans l’appartement de Bronna Taylor le 13 mars a poursuivi Walker, le petit ami de Taylor, pour détresse émotionnelle, voies de fait et coups et blessures. Sgt. Jonathan Mattingly prétend qu’il a subi «un traumatisme grave, une angoisse mentale et une détresse émotionnelle» cette nuit-là. Mattingly était l’un des trois agents qui sont entrés dans l’appartement de Taylor ce matin-là pour purger un mandat lié à une enquête sur la drogue.

Après que les trois agents sont entrés dans l’appartement, Walker aurait tiré un coup de feu qui a touché Mattingly à la jambe. Walker a dit qu’il pensait que les agents étaient des intrus. Les policiers ont riposté, tuant Taylor, 26 ans, qui n’avait pas de casier judiciaire. La police n’a pas trouvé de drogue dans l’appartement. «La conduite de Walker dans le tournage de Mattingly est scandaleuse, intolérable et contrevient à toutes les normes acceptées de décence et de moralité», lit-on dans le procès civil de Mattingly, rapporte CBS News.

“Le Sgt. Mattingly a été abattu et a failli être tué par Kenneth Walker. Il a le droit et devrait utiliser la procédure légale pour demander réparation pour la blessure que Walker lui a causée”, a déclaré l’avocat de Mattingly, Kent Wicker, à WHAS11. Mattingly affirme que Walker a intentionnellement tiré sur Mattingly et qu’il a été imprudent lorsqu’il a tiré avec son arme, qu’il avait un permis de porter.

Walker a déclaré qu’il avait tiré en légitime défense et qu’il ne savait pas que les intrus étaient des policiers. Il a été accusé de tentative de meurtre, mais les charges ont été abandonnées en mai. Il a déposé une plainte contre la police de Louisville. Son avocat, Steve Romines, a qualifié le procès de Mattingly de «tentative sans fondement» de «victimiser et harceler» Walker. Romines a déclaré que son client était “à l’abri de poursuites pénales et de responsabilité civile” puisqu’il agissait en état de légitime défense.

«Même la compréhension la plus élémentaire de la loi« Stand Your Ground »du Kentucky et de la« doctrine du château »témoigne de ce fait», a déclaré Romines dans un communiqué à CBS News. «On pourrait penser que s’introduire par effraction dans l’appartement, exécuter sa petite amie et l’accuser de crime dans le but de dissimuler son meurtre leur suffirait. Pourtant, cette tentative sans fondement de victimiser davantage et de harceler Kenny indique le contraire.

La mort de Taylor a inspiré des manifestations à travers le pays contre la brutalité policière. Jeudi, les habitants de Louisville ont organisé une marche «Dites son nom» alors que les organisateurs affirment que justice n’a toujours pas été rendue dans l’affaire. Un grand jury a refusé de porter plainte contre les trois officiers dans la mort de Taylor. L’inspecteur Brett Hankinson a été accusé de mise en danger gratuite au premier degré, car certains des coups de feu ont pénétré dans un appartement voisin. Hankinson a plaidé non coupable de l’accusation. Plus tôt ce mois-ci, l’un des membres du grand jury a déclaré à CBS This Morning qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’envisager de mettre en accusation les policiers pour des accusations liées à la mort de Taylor.