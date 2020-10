Les manifestations à Philadelphie, en Pennsylvanie, sont devenues violentes lundi soir, entraînant l’écrasement d’un policier aux petites heures du mardi matin. Selon un rapport de CBS News, une camionnette conduisant “relativement vite” dans la ville a frappé une policière de 56 ans, hospitalisée pour une jambe cassée et d’autres blessures. Le sergent de police de Philadelphie, Eric Gripp, a déclaré aux journalistes que l’officier blessé était dans un état stable.

Des séquences vidéo semblent montrer le moment après la collision, lorsqu’un camion passe avec un homme debout à travers le toit de la cabine. Un spectateur peut être entendu dire: “Oh mon Dieu, il a frappé un flic.” La police a déclaré avoir trouvé le véhicule à proximité et inoccupé plus tard. Cet incident fait suite à des manifestations de masse pendant la nuit après que la police de Philadelphie a tiré et tué Walter Wallace, Jr., 27 ans.

Lors de l’émeute du Philadelphia BLM, un flic a été frappé ou écrasé par un véhicule à vitesse excessive. pic.twitter.com/S12XuEoNAi – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 27 octobre 2020

La police a été appelée au sujet d’un homme brandissant un couteau vers 14 h 45 HE, et quand ils ont répondu, ils ont vu Wallace se promener dans la rue et se comporter de manière erratique avec l’arme à la main. Des images de téléphones portables de passants montrent Wallace se dirigeant apparemment vers deux officiers, qui avaient leurs armes à feu sur lui. Ils ont tiré plusieurs coups de feu, laissant tomber Wallace. Ils l’ont emmené dans un hôpital voisin où il est décédé peu de temps après.

La police dit que les agents ont ordonné à Wallace de laisser tomber le couteau et d’arrêter d’avancer, mais il les a ignorés, selon l’Associated Press. Cependant, des témoins ont déclaré qu’ils estimaient que la police avait beaucoup d’autres options que de tuer Wallace – même lui tirer une balle dans la jambe, si nécessaire.

“Pourquoi n’ont-ils pas utilisé un Taser?” Le père de Wallace s’est demandé dans une interview avec des journalistes. «Sa mère essayait de désamorcer la situation. Pourquoi devez-vous l’abattre?

Walter Wallace, Sr., a déclaré aux journalistes que son fils avait des problèmes de santé mentale et qu’il prenait des médicaments. Les deux officiers qui l’ont abattu ont été démis de leurs fonctions et font l’objet d’une enquête, mais cela n’a pas endigué l’indignation autour de la ville.

La police a déclaré avoir procédé à 30 arrestations au cours de la nuit de lundi, principalement pour vandalisme et pillage. Ils disent également que 29 policiers ont été soignés dans les hôpitaux toute la nuit, en plus de celui qui a été heurté par une voiture. Certains auraient été touchés par des jets de pierres, mais tous ont maintenant été relâchés à l’exception de celui avec la jambe cassée.

La police et les autorités locales demandent aux Philadelphiens d’attendre les résultats de l’enquête de la ville pour comprendre toute l’histoire. Cependant, le directeur exécutif de l’ACLU de Pennsylvanie, Reggie Shuford, a déclaré que la ville “était en retard pour tenir compte du comportement effrontément violent et abusif de son service de police. … La vidéo de l’incident suggère que personne n’était dans l’immédiat danger lorsque les officiers l’ont tué. “