J’avoue que c’est un peu bouleversant qu’elle ne se soit pas approchée du véhicule en portant son casque, car cela aurait fait de ce film un art absolu. Pourtant, on ne peut qu’imaginer ce que la personne arrêtée, qui a été arrêtée pour suspicion de DUI, pensait lorsqu’elle a vu le Stormtrooper s’approcher de leur véhicule. S’ils n’étaient pas vraiment saouls au volant, ils pensaient probablement qu’ils l’étaient.

Et si l’un de vos officiers emmène quelqu’un habillé en Stormtrooper, je pense que la loi vous oblige essentiellement à monter une vidéo comme celle-ci. L’exploration du titre d’ouverture est parfaite, et en fait remarquablement longue, donc quelqu’un a vraiment fait un effort. À la fin du clip, nous voyons l’officier dans son costume complet, y compris le casque, et le fait qu’elle a apparemment habillé son chien comme un Ewok, ce qui est parfait.

Bien que nous n’entendions rien de cet échange entre l’officier et la personne arrêtée, cela a dû être un peu sauvage. L’officier a-t-il réellement abordé le fait qu’elle était habillée comme un Stormtrooper lorsqu’elle a parlé à la personne? Y avait-il une indication que la personne qui avait été arrêtée ne croyait pas qu’elle était en fait un policier? Toute cette situation aurait pu être plus qu’un peu folle, même s’il semble que tout se soit plus ou moins déroulé comme prévu, sans l’uniforme non réglementaire.

Plus que probablement, parce que c’était Halloween, cette interaction semblait encore plus ou moins normale. Bien sûr, maintenant, je veux en quelque sorte voir les arrêts de la circulation effectués par les Stormtroopers sur une base régulière. Si rien d’autre, cela rendrait la vidéo plus divertissante et rendrait probablement le fait d’être arrêté un peu moins nul pour les personnes qui obtiennent des billets.