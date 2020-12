UNE

l’ancien trésorier national de Momentum et conseiller travailliste en exercice a été suspendu par le parti après une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il n’y avait «aucune base factuelle pour une race juive».

Le parti travailliste a ouvert une enquête sur les allégations d’antisémitisme à propos du commentaire Facebook du conseiller de Tower Hamlets Puru Miah. M. Miah s’est excusé pour le message, publié en 2014 et qui a été déterré récemment, et s’est dit «gêné» par son contenu.

Dans ce document, il a établi un lien avec le travail de l’historien israélien Shlomo Sand et a écrit: «L’invention du peuple juif. C’est une lecture incontournable pour tous ceux qui veulent la vérité et la justice pour la Palestine / Israël. Les preuves historiques essentielles vous étonneront – il n’y a aucune base factuelle pour une race, une nation ou une patrie juive, c’est de la propagande récemment inventée appelée «sionisme».

M. Miah a supprimé le message. Des sources syndicales ont confirmé que M. Miah avait été «administrativement suspendu» dans l’attente d’une enquête.

Un porte-parole du parti a ajouté: “Le Parti travailliste prend toutes les plaintes d’antisémitisme au sérieux et elles font l’objet d’une enquête approfondie, et toute mesure disciplinaire appropriée est prise.” M. Miah a déclaré dans un communiqué: «Je m’excuse sans réserve pour le mal causé. En repensant à ce poste, je suis gêné, étant donné le contexte d’anxiété au sein de la communauté juive et la montée des préjugés contre les communautés minoritaires. La situation me remplit de regret et j’ai supprimé la publication Facebook privée.

«Je me rends compte qu’il est bien en deçà des normes attendues d’un conseiller travailliste, représentant diverses communautés de toutes confessions et origines. J’attends avec impatience que cette question fasse l’objet d’une enquête et soit résolue par le biais d’une procédure de plainte indépendante, comme recommandé par l’EHRC.

M. Miah était le trésorier national de la campagne Momentum lors des élections générales de 2017 et était responsable de la prospection électorale de l’organisation à l’époque.

L’année dernière, la Commission électorale a condamné Momentum à une amende de plus de 15 000 £ pour les dons non déclarés. En tant que trésorier national, M. Miah n’a pas fourni toutes les factures ni présenté un rapport de dépenses précis après l’élection, a déclaré la commission.