Un homme a été arrêté à Kannapolis, en Caroline du Nord, sur des accusations de pornographie juvénile qui auraient planifié d’assassiner le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, selon une ordonnance du tribunal expliquant pourquoi il devrait rester en prison. Quand Alexander Hillel Treisman a été arrêté fin mai devant une banque de Kannpolis, la police aurait trouvé plusieurs armes dans sa camionnette, ainsi que des plans pour commettre un acte de terrorisme. Les détails sur le plan de Treisman sont devenus publics quelques heures seulement avant que Biden ne débatte du président Donald Trump lors du dernier débat présidentiel de 2020.

Selon une ordonnance déposée au tribunal fédéral au début du mois, Treisman a été arrêté après que des employés de la banque aient vu une camionnette blanche laissée dans le parking, rapporte WBTV. «À travers les fenêtres, les agents du KPD ont observé un fusil de style AR-15, une boîte pour une arme de poing Taurus .380, une cartouche de matière explosive Tannerite et une boîte de munitions de calibre 5,56», l’ordonnance, rédigée par un magistrat fédéral , lit, se référant au témoignage d’un agent du FBI. Une fouille de la camionnette a permis de découvrir cinq autres armes, ainsi que plus de 500 000 dollars, des livres sur la survie, les armes et l’islam, et des dessins de «croix gammées et d’avions s’écrasant sur des bâtiments».

Lorsque Treisman a été arrêté, la police a trouvé plusieurs licences de trois États différents. Les agents ont également trouvé des preuves qu’il avait acheté des armes à Washington, au Kansas, au New Hampshire et en Virginie. Les agents auraient également trouvé de la pornographie juvénile sur huit appareils électroniques différents. Ils ont également constaté que le défendeur avait publié un mème le 15 avril 2020, avec la légende: “Dois-je tuer Joe Biden?”

Les enquêteurs auraient également trouvé des recherches sur Internet entre mars et mai, montrant que Treisman avait recherché l’adresse du domicile de Biden, ainsi que des informations sur les lois de l’État sur les armes à feu, les lunettes de vision nocturne et les pièces de fusil. Il aurait également acheté un AR-15 dans le New Hampshire et se serait rendu dans un restaurant Wendy’s près du domicile de Biden. Treisman aurait également rédigé une liste de contrôle avec une note lisant «exécuter».

Après avoir énuméré toutes les preuves trouvées par les enquêteurs, le juge a écrit qu ‘”aucune combinaison des conditions de libération disponibles ne garantirait raisonnablement la sécurité de la communauté, et qu’une prépondérance de preuves établit qu’aucune condition ne garantirait la présence du défendeur au tribunal.” Cependant, Treisman n’a pas été inculpé de crimes liés à la possession d’armes à feu et d’autres éléments de preuve. L’ordonnance note que Treisman aurait discuté de la levée de la caution avec sa mère lors d’un appel à la prison en mai et que les agents ont trouvé une photo d’un contrat de location pour un appartement canadien.

Cette semaine également, un homme de Frederick, dans le Maryland, fait maintenant face à des accusations fédérales après avoir déposé une note au domicile d’un partisan de Biden, rapporte Maryland Matters. La note aurait menacé Biden, son colistier, le sénateur californien Kamala Harris, et leurs partisans. James Dale Reed aurait été capturé par une caméra de la porte d’entrée en train de déposer la note. Si Reed est reconnu coupable, il pourrait être condamné à cinq ans de prison fédérale.