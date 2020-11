UNE

Le professeur de l’Imperial College de Londres a demandé que le système de test et de traçabilité du NHS soit abandonné et que le rôle soit confié aux équipes locales de santé publique.

L’intervention de Sir John Oldham samedi intervient alors que le programme national de traçage a atteint un nouveau creux avec seulement 59,9% des contacts étroits de ceux qui ont été testés positifs en Angleterre atteints dans la semaine se terminant le 28 octobre.

Le professeur est un expert de l’innovation en santé mondiale à l’Impériale dont les données ont été utilisées dans la bataille pour supprimer Covid-19.

Sir John, ancien chef du changement à grande échelle au ministère de la Santé, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que le verrouillage sera décevant à moins que nous n’augmentions la confiance et qu’il y ait une réforme radicale de Test and Trace, menée par santé publique.

«Je pense que cela inclut probablement l’augmentation du nombre de petits laboratoires pour augmenter les délais d’exécution et, surtout, les résultats à transmettre aux directeurs locaux de la santé et pour eux d’avoir des équipes pour entreprendre la recherche des contacts.

«J’obtiendrais probablement les ressources pour cela en mettant au rebut les centres d’appels centraux défaillants.

«Je pense qu’ils ont démontré qu’ils ont la capacité et l’efficacité – ils fonctionnent à 95% de recherche des contacts, le centre d’appels national est à 40%.»

Pendant ce temps, Chris Lovitt, directeur adjoint de la santé publique à la City of London et au Hackney Council, a déclaré que son équipe de six personnes avait réussi à suivre un peu moins de la moitié des contacts de ceux qui avaient été testés positifs après que NHS Test and Trace ne les ait pas retrouvés.

Il a déclaré au programme Today: «Nous obtenons les tests là où NHS Test and Trace n’a pas été en mesure de contacter nos habitants locaux afin qu’ils soient transférés à nos gestionnaires d’appels.

«Dans certaines occasions, ils n’ont pas les coordonnées complètes, alors parfois, nous sommes en mesure de rechercher en utilisant les systèmes d’enregistrement du conseil pour trouver un numéro de téléphone exact.

«Nous avons eu 700 cas transférés pendant la période de six semaines sur laquelle nous travaillons et en gardant à l’esprit que ce sont les cas que NHS Test and Trace n’a pas pu contacter, nous avons pu contacter 300 de ces personnes, confirmez que ils sont prêts à participer à Test and Trace, puis nous transférons ces détails à l’équipe nationale pour qu’ils effectuent une recherche très détaillée des contacts.

M. Lovitt a déclaré qu’il avait fallu un mois pour que le système soit opérationnel, ajoutant: «À ce stade, je pense qu’il est très difficile pour nous de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour prendre en charge la recherche complète des contacts.

«Ne sous-estimez pas le temps qu’il nous faut pour établir ces contacts, utiliser le système national, le faire fonctionner localement.»