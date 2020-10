Après nous avoir ravis avec son joystick et son accélérateur imprimés en 3D, qui ont transformé un contrôleur Xbox One en une configuration DIY HOTAS (hands on throttle-and-stick), YouTuber Akaki Kuumeri est de retour avec une nouvelle version qui fonctionne avec le contrôleur Dualshock 4 de la PS4. . Cette fois, il est possible d’avoir deux joysticks et pas d’accélérateur, ainsi que des manettes et des déclencheurs pour appuyer sur les boutons d’épaule et les déclencheurs du contrôleur.

Les déclencheurs ajoutés sont parfaits pour jouer à des jeux de combat aérien comme les escadrons Star Wars récemment sortis, où vous en aurez besoin pour abattre les navires ennemis. Les déclencheurs et les boutons des manettes utilisent des longueurs de chaîne pour appuyer sur les boutons du contrôleur, ce qui, admet Kuumeri, peut sembler un peu fragile.

D’autres conceptions ajoutent des joysticks et des manettes aux contrôleurs Xbox ou Nintendo

Si vous souhaitez essayer le projet, le design de Kuumeri est disponible au téléchargement sur Thingiverse. Il existe également des versions avec accélérateur ou sans déclencheur si vous n’avez pas l’intention de faire de prise de vue, et des conceptions alternatives sont disponibles pour le contrôleur Xbox 360 et le contrôleur Nintendo Switch Pro. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune version équipée d’un déclencheur pour le contrôleur de la Xbox One, Kuumeri se dit prêt à en créer un s’il y a une demande.

Les conceptions peuvent ne pas être en mesure de correspondre à la robustesse ou aux fonctionnalités d’un manche de vol autonome, mais si vous ne prévoyez de jouer à un jeu de vol que de temps en temps, ils pourraient offrir une belle amélioration par rapport à un contrôleur standard.