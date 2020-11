Un restaurateur de Toronto, au Canada, a été arrêté cette semaine pour avoir rouvert son établissement au mépris des nouvelles restrictions de la ville contre les coronavirus. Adam Skelly est entré par effraction dans son propre restaurant et a ouvert les portes de l’intérieur, puis a invité les clients à entrer et à manger sans aucune précaution. Selon un rapport du Toronto Star, le joueur de 33 ans a été accusé de méfait, d’entrave à la police et d’autres crimes.

Les restaurants et les bars de tout l’Ontario sont soumis à des restrictions majeures jusqu’à la mi-décembre au moins, mais cette semaine, Skelly a décidé de prendre les choses en main en ce qui concerne son restaurant, Adamson Barbecue. Après sa réouverture lundi, Skelly a été fermée par la police mais a invité les clients à continuer à revenir sur les réseaux sociaux. Il a tweeté qu’il serait de nouveau ouvert mardi et a imploré les clients de dîner illégalement, dans l’espoir de “montrer [Toronto Premier Doug Ford] qui dirige l’Ontario. “

Certains clients auraient été servis avant l’arrivée de la police de Toronto et le service de santé publique a fermé le restaurant à la fin de la journée. Skelly a rouvert une fois de plus mercredi, amenant les responsables à changer les serrures de son restaurant. En réponse, Skelly a tweeté qu’il cherchait un serrurier pour l’aider à rouvrir, mais il a finalement décidé de pénétrer par effraction dans son propre restaurant.

L’agent des communications de Toronto, Brad Ross, a déclaré aux journalistes que Skelly était «autorisée à entrer dans une partie du bâtiment, où il n’y a pas d’accès au restaurant, pour obtenir des effets personnels». Cependant, Skelly et ses employés ont percé un mur dans la salle à manger, puis ont essayé de faire entrer les clients. La police a été forcée de retenir la foule qui s’était rassemblée.

Finalement, Skelly a été emmené de son propre restaurant menotté. Il devrait comparaître à une audience sur le cautionnement vendredi, avec des accusations d’intrusion, d’obstruction à la police et de violation des restrictions provinciales du COVID-19, et plus encore. Les amis et partisans de Skelly financent de manière participative de l’argent pour ses factures juridiques.

Les restrictions interviennent au milieu de la multiplication des cas de pandémie de coronavirus dans toute l’Amérique du Nord, y compris aux États-Unis et au Canada, où les pays ont fermé les frontières les uns des autres. Les derniers chiffres de l’État de Star, en Ontario, comptent à eux seuls 114 746 cas confirmés de COVID-19 et 3 648 décès. Les repas à l’intérieur dans les restaurants sont considérés comme une activité particulièrement dangereuse pendant la pandémie en raison de la façon dont le virus se propage parmi les gens. Pour les dernières informations sur la pandémie, visitez les sites Web des CDC et de l’Organisation mondiale de la santé.