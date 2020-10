Un rappeur prometteur a été retrouvé mort dans le coffre de la voiture de son ami ce week-end après un accident dévastateur. Brian Trotter – connu sous son nom de scène Ken Won’t Stop – a été porté disparu pour la première fois le 17 octobre. Dimanche, la police de Miami-Dade l’a découvert dans le coffre d’une voiture accidentée à plusieurs états.

Trotter était originaire de Virginie et était un talent croissant sur la scène du rap, selon un rapport de Too Fab. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 17 octobre, lorsque son ami Robert Deupree Avery Coltrain est venu le chercher à la maison de son père à Triangle, en Virginie. Plus d’une semaine plus tard, la police est intervenue sur les lieux d’un accident sur l’autoroute Palmetto en Floride pour trouver l’Acura argentée de Coltrain. Avant de remorquer la voiture, Coltrain a demandé à retirer ses effets personnels de la banquette arrière, et c’est à ce moment que la police a remarqué une odeur nauséabonde provenant du coffre. À l’intérieur, ils ont retrouvé le corps du jeune homme de 25 ans “enveloppé dans un morceau de tissu et à un stade avancé de décomposition”.

Une autopsie a révélé que Trotter avait été abattu plusieurs fois, mais la police était perplexe car leur enquête a montré que lui et Coltrain étaient amis depuis une décennie. Les deux pratiquaient du sport ensemble au lycée, et Coltrain soutenait beaucoup la carrière musicale de son ami, alors même qu’il poursuivait la sienne.

La police a arrêté Coltrain et l’a accusé de meurtre au deuxième degré et de transport illégal de restes humains. Le motif de ce meurtre présumé reste mystérieux, mais le père de Trotter a déclaré qu’il savait que quelque chose d’étrange se passait lorsque Coltrain a choisi Trotter le jour de sa disparition.

“J’ai entendu un coup à la porte. C’était Rob. Il était très réticent à me parler. J’ai remarqué qu’il agissait vraiment bizarrement”, a-t-il déclaré au Miami Herald. «Habituellement, Rob vient dans la maison. Cette fois, il était vraiment distant et nerveux et anxieux.

Lorsque Trotter n’est pas rentré chez lui et n’a pas répondu à leurs appels, la famille a commencé à appeler Coltrain. Ils ont dit qu’il leur avait donné des histoires contradictoires, suscitant encore plus de suspicion autour de lui. Il a d’abord affirmé qu’il avait déposé Trotter à Washington, DC, puis qu’un autre ami était venu le chercher. Les deux étaient censés se diriger vers la ville pour «prendre des photos» – la famille assumée pour leurs projets musicaux.

«C’est le cœur lourd que nous vous disons tout ce que Brian a été retrouvé décédé. Nous vous sommes reconnaissants de votre amour et de votre soutien au cours des 9 derniers jours. Votre préoccupation pour Brian nous a soulevés et témoigne de la lumière qu’il a éclairée celui qui le connaissait », a écrit la famille de Trotter sur Facebook. «Dans les prochains jours, nous vous demandons vos pensées et vos prières et votre intimité alors que nous pleurons et que la police enquête de manière approfondie sur la mort de Brian. Veuillez honorer la mémoire de Brian en célébrant sa vie, sa lumière et sa musique. Justice pour Brian.