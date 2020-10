UNE

Des rapports gouvernementaux divulgués suggèrent un “pire scénario de planification” de 85 000 décès à travers le Royaume-Uni en raison d’une deuxième vague de coronavirus.

Le rapport a été produit par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) pour le gouvernement le 30 juillet.

Le pire scénario décrit dans le rapport, qui a été vu par le spectateur, est basé sur des hypothèses faites sur le taux de croissance de l’épidémie à la suite de l’assouplissement et de la remise en œuvre des interventions comportementales et sociales, et il n’est pas destiné à agir. comme prévision ou prédiction.

Il présente un scénario dans lequel le Royaume-Uni pourrait voir 85000 décès liés au coronavirus jusqu’en mars de l’année prochaine. Sur les 85 000 décès, 77 000 auraient eu lieu en Angleterre.

Les infections pourraient culminer à 100 000 par jour, avec 356 000 à l’hôpital, suggère le rapport.

Le document met en garde contre un scénario où les infections pourraient doubler toutes les deux semaines en novembre, après quoi des plans seraient mis en place pour “réduire les contacts non familiaux à la moitié de leur niveau de verrouillage normal avant mars 2020” pendant que les écoles resteraient ouvertes.

Il suggère que ces mesures seraient maintenues jusqu’à la fin du mois de mars de l’année prochaine.

Sage avertit également dans le rapport que les décès pourraient augmenter en décembre avec 500 décès ou plus chaque jour pendant au moins trois mois et un pic de 800 décès quotidiens vers la fin du mois de février.

Cela intervient alors que les experts ont averti que la deuxième vague de coronavirus en Angleterre a déjà atteint un “stade critique” avec environ 96 000 nouvelles infections par jour.

Les données intermédiaires de la sixième série de l’étude React ont utilisé des données et des résultats d’échantillons provenant de 86 000 personnes entre le 16 et le 25 octobre.

Selon l’étude, la prévalence globale de l’infection dans la communauté en Angleterre était de 1,28% – soit 128 personnes pour 10000, contre 60 pour 10000 lors du cycle précédent qui avait eu lieu entre le 18 septembre et le 5 octobre.

Coronavirus infectant une cellule – En images

Coronavirus infectant une cellule

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, États-Unis et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (rouge) fortement infectée par des particules du virus SARS-COV-2 (jaune)

EPA

Le virus SARS-COV-2 commence le processus d’infection du cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Les particules du virus SARS-COV-2 après infection et réplication virale à l’intérieur de la cellule (cercle blanc dans le coin gauche)

EPA

Une série de taches sombres, qui sont des particules virales du virus SRAS-COV-2, essayant d’infecter le cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Une flèche pointant vers une nouvelle particule de coronavirus attachée aux membranes cellulaires, affichant son pic de glycoprotéine typique “ corona ” sur la surface virale (publiée le 02 avril 2020), vue sur une image au microscope électronique, le premier portrait en noir et blanc du SRAS-CoV2 virus, qui cause la maladie COVID-19

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, États-Unis et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (violette) fortement infectée par des particules du virus SRAS-COV-2 (jaune)

EPA

Les infections doublaient tous les neuf jours avec un nombre national de reproduction (R) estimé à 1,56, contre 1,16 lors du cycle précédent, selon l’étude de l’Imperial College de Londres.

Le rapport suggère que les estimations intermédiaires de R étaient supérieures à 2,0 dans le sud-est, l’est de l’Angleterre, Londres et le sud-ouest, mais il y a un plus grand degré d’incertitude autour de ces chiffres.

Les experts mettent en garde: «La cooccurrence d’une prévalence élevée et d’une croissance rapide signifie que la deuxième vague de l’épidémie en Angleterre a maintenant atteint un stade critique.

«Que ce soit via des mesures régionales ou nationales, il est désormais urgent de contrôler le virus et de ramener R en dessous de 1 si l’on veut éviter de nouvelles hospitalisations et des décès dus à Covid-19.»

Le personnel de l’hôpital s’attaque à la deuxième vague de Covid-19 “ découragé ” par les briseurs de règles

Ils ajoutent que la pandémie croît de façon exponentielle, mais affirment que les effets de certaines des mesures les plus récentes ne se sont peut-être pas répercutés sur les chiffres.

Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les données de l’étude React sur le coronavirus suggèrent «que nous devons penser à changer l’approche».

«Il y a un changement de contexte général et pour une raison quelconque, certaines régions, certaines zones géographiques, sont juste un peu en avance, le virus est un peu meilleur dans ces communautés», a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

«Cela suggère donc que nous devons réfléchir à un changement d’approche. Parce que nous arrivons au stade où nous devons voir la prévalence baisser. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un resserrement des verrouillages locaux ou des restrictions nationales, il a déclaré: «Je pense que ce que notre étude montre, c’est qu’il y aurait de réels avantages à une sorte de politique nationale.

«En cela, nous pourrions empêcher que le modèle dans le sud se transforme en modèle actuel dans le nord et provoquer un renversement dans le nord aussi rapidement que possible.»

Il a ajouté: «Si nous finissons par utiliser ces restrictions qui ont été introduites ailleurs en Europe aujourd’hui et hier, si nous voulons le faire, nous devrions penser au timing. Et le plus tôt est mieux pour ces derniers. »