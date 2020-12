1/3

Un régime pourrait être fatal à Robbie Williams, il a été empoisonné

Un régime pourrait être fatal à Robbie Williams, il a été empoisonné

Ongle régime La nourriture à base de poisson a failli tuer Robbie Williams.

Le chanteur anglais, 46 ans, a assuré que l’insistance de sa femme, Champ d’Ayda, qu’il est allé chez le médecin l’a sauvé.

J’ai mangé du poisson deux fois par jour et quand je suis finalement allé chez le médecin pour m’examiner et que nous avons eu les résultats des tests, il m’a dit que j’avais le plus grand empoisonnement au mercure qu’il ait jamais vu », a déclaré l’ancien membre du groupe Take That à Radio X .

Sais-tu ce que j’ai pensé quand j’ai entendu ça? Je gagne! Voilà comment fonctionne mon ego. J’ai la note la plus élevée, j’ai littéralement remporté le Mercury Award! “, A plaisanté Robbie en référence au UK Music Award

Williams a donné tout le mérite de son rétablissement à Field, avec qui il est marié depuis une décennie et avec qui ils ont quatre enfants ensemble.

En fait, j’ai été testé pour le mercure parce que ma femme est névrotique et fait toutes sortes de tests tout le temps. Je ne peux que remercier Dieu d’avoir pu mourir d’un empoisonnement au mercure et à l’arsenic », a-t-il ajouté.

“C’est son sauveur”

Apparemment, Ayda Field est devenue la personne qui a donné un sens à la vie de l’interprète de chansons comme “Feel”, “Rock DJ” et “Angels” parmi tant d’autres.

Cette déclaration la plus récente rejoint celle d’autres similaires qu’il a faites Robbie Williams dans lequel il a mis en évidence le travail important et ce qu’Ayda signifie dans sa vie, plus que sa femme, son «Sauveur».

Ce qui précède a été évoqué dans un programme britannique The Jonathan Ross Show dans lequel Williams lui-même s’exprimait de cette manière à propos de son partenaire bien-aimé.

Quand je regarde en arrière après avoir été avec Ayda pendant 15 ans, je pense que c’est elle qui l’a fait, qu’elle m’a donné une vie. Ici, je suis excité à la télévision. C’est elle qui l’a fait. ”

Cela a été déclaré par Williams en se référant au moment où les deux se sont rencontrés et au temps où ils sont restés ensemble.

C’est à ce moment-là que ses déclarations ont également été soutenues par le chanteur David Williams, qui a également soutenu ses propos en notant que Robbie se sentait «misérable» avant de rencontrer Ayda, «avant de tomber amoureux et de fonder une famille avec elle». Le couple a engendré quatre enfants ensemble, deux filles, Theodora et Colette, âgées de huit et deux ans, et deux garçons, Charlton, six ans, et Beau, né plus tôt cette année.

Comment avez-vous géré la détention?

L’artiste qui était en tournée constante, essayant de combiner sa carrière avec sa vie de famille, pour lui la quarantaine a été l’occasion de renforcer la relation avec ses enfants dans la situation difficile qu’il vit, considère que cette fois a été une bénédiction le pouvoir de profiter de ces moments.

Être père a été beau pendant une année horrible », a-t-il expliqué.« Nous avons été enfermés, mais cela a été incroyable parce que maintenant mes enfants pensent que je suis un père à la maison. Ils m’attrapent tout le temps. C’est la première fois que je ne suis pas loin de chez moi huit ou neuf mois de l’année. “Et il a conclu:” Covid-19 et ses conséquences ont été horribles, mais être père et pouvoir être avec eux tous les jours a été magnifique. ” partagé lors de ladite diffusion.

Robbie Williams lance sa dernière chanson, une chanson de Noël, dont il a également révélé qu’elle était animée par sa femme.