Il a réalisé ses propres vidéoclips et aidera désormais à développer des séries télévisées, des films et d’autres contenus pour un marché mondial. Residente, l’artiste le plus décoré de l’histoire des Grammy Awards latins, a signé un accord pluriannuel avec Sony Music Entertainment pour lancer 1868 Studios.

Dans le cadre de cette nouvelle entreprise, que la société a annoncée jeudi comme étant la “ première du genre ”, le rappeur portoricain et Sony Music Latin / Iberia créeront, produiront et distribueront du contenu bilingue original dans le monde entier dans de multiples formats. L’artiste et activiste, de son vrai nom René Pérez Joglar, espère contribuer à accroître la représentation latino-américaine à Hollywood.

“En ces temps où les minorités ont du mal à avoir un espace aux États-Unis, il est également bon d’avoir des projets comme celui-ci”, a déclaré Residente à l’Associated Press dans une interview téléphonique de Los Angeles mercredi.

“Il ne va pas se concentrer uniquement sur le Latino, mais vous avez un Latino-américain qui va y faire face et qui va lui donner beaucoup plus d’espace que ce qui a été donné aux Latinos ici à Hollywood.”

Bien qu’il ait refusé de fournir des détails sur l’accord ou le contenu qu’il crée, il a déclaré qu’il écrivait actuellement deux séries télévisées et un film, un grand changement par rapport aux chansons pour lesquelles il a été si reconnu et acclamé, et un nouveau chapitre de sa carrière. que vous saluez.

«Je me sens très libre car je n’ai plus besoin de rimer. J’ai été prisonnier de la rime consonantique pendant 15 ans et vous ne savez pas ce que ça fait, après avoir dû sacrifier des idées parce qu’elles ne riment pas, maintenant peu importe que ça ne rime pas… Ça me rend vraiment drôle », dit-il.

“Je ne veux pas dire que ça me facilite la tâche car il faut écrire beaucoup plus _ J’ai déjà, je ne sais pas, 50 pages écrites du film, sinon j’en ai beaucoup écrit _ mais je n’ai pas cette limitation que tout rime en harmonie” , notant que s’il n’arrêtera pas de faire de la musique, il sera pour l’instant plus concentré sur cette nouvelle aventure.

«Nous avons beaucoup de projets», dit-il.

1868 Studios tire son nom du Grito de Lares, la première grande rébellion contre le gouvernement colonial de Porto Rico, qui a eu lieu le 23 septembre 1868.

“C’est le seul jour où Porto Rico a été indépendant, pendant huit heures”, a déclaré Residente.

Le lauréat de quatre Grammy Awards et de 25 Latin Grammy Awards en tant que soliste et en tant que membre de son ancien duo Calle 13 a étudié les arts à Porto Rico et a réalisé les vidéos de bon nombre de leurs chansons, la plus récente “ Avant que le monde soit fini ” et «René».

Le mois dernier, il a reçu quatre nouvelles nominations aux Latin Grammy, pour l’enregistrement et la chanson de l’année pour «René», pour la meilleure chanson rap / hip hop pour «Before the world is done» et pour la meilleure fusion / performance urbaine pour «Cántalo» , avec Ricky Martin et Bad Bunny. La cérémonie de remise des prix a lieu le 9 novembre.