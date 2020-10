L’administration Trump a annoncé que les masques faciaux étaient toujours facultatifs à la Maison Blanche vendredi après-midi, malgré les diagnostics de COVID-19 du président et de la Première Dame. Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont tous deux annoncé avoir contracté le coronavirus aux petites heures de vendredi matin. Selon un rapport de l’Associated Press, cela n’aura aucun impact sur la vie au sein de la Maison Blanche elle-même.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à AP que les couvertures faciales sont “un choix personnel” en ce qui concerne la politique de la capitale. L’administration n’a pas non plus l’intention de passer à une autre méthode de test des coronavirus, malgré l’échec de son système actuel de détection du virus chez le conseiller principal Hope Hicks. Le responsable s’est entretenu avec des journalistes sous couvert d’anonymat mais a continué à défendre les protocoles au sein de la Maison Blanche.

Jusqu’à présent, l’administration Trump a adopté une approche généralement détendue de la pandémie de coronavirus – en organisant de grands événements et des rassemblements électoraux, et en n’obligeant pas les invités à porter des masques à moins qu’ils ne le choisissent. Cette politique ne changera pas à la lumière de la récente série de nouveaux cas à la Maison Blanche, malgré les preuves accablantes que les masques faciaux aident à prévenir la propagation du virus.

Le président lui-même a méprisé les masques faciaux, refusant d’en porter un jusqu’à plusieurs mois après le début de la pandémie et se moquant souvent des opposants politiques et des journalistes pour les avoir portés. Cependant, le Center for Disease Control and Prevention, ainsi que des organisations internationales de santé publique, les ont recommandées comme mesure de sécurité critique pour ralentir la propagation du COVID-19.

La Maison Blanche ne change pas non plus les méthodes qu’elle utilise pour tester le coronavirus parmi son personnel, malgré l’échec apparent de cette semaine. Le conseiller principal de l’administration, Hope Hicks, aurait éprouvé des symptômes de coronavirus, mais encore testé négatif pour le coronavirus. Les experts soupçonnent maintenant que Hicks aurait pu être celui qui a propagé le virus à d’autres personnes à la Maison Blanche, y compris Trump.

Depuis que Trump a été testé positif, plusieurs autres personnes avec lesquelles il est entré en contact ont également été testés positifs, indiquant une épidémie centrée sur son personnel. Les législateurs républicains, les responsables du parti et les membres du personnel lors du débat présidentiel à Cleveland, dans l’Ohio, ont tous contracté le virus. Jusqu’à présent, l’ancien vice-président Joe Biden n’a pas été testé positif, pas plus que le modérateur du débat Chris Wallace.

Trump reste hospitalisé au centre médical militaire Walter Reed sous étroite surveillance. Samedi matin, ses médecins ont déclaré aux journalistes que son état s’améliorait et qu’il allait bien.