Cette semaine, la nouvelle a été annoncée qu’un haut responsable de la sécurité de la Maison Blanche, Crede Bailey, était hospitalisé pour COVID-19 depuis fin septembre. La Maison Blanche n’a pas divulgué publiquement l’état grave de Bailey, bien que Bloomberg en ait fait rapport mercredi. Bailey serait tombé gravement malade avant l’événement du 26 septembre où beaucoup pensent que le président Donald Trump a attrapé le coronavirus.

Bailey est le chef du bureau de sécurité de la Maison Blanche, chargé de fournir les informations d’identification et l’accès à la Maison Blanche pour tout le personnel essentiel. Il travaille en étroite collaboration avec les services secrets américains au quotidien et se déplace fréquemment dans l’enceinte. Quatre sources différentes ont attesté de l’état grave de Bailey, et il serait toujours hospitalisé aujourd’hui. Jusqu’à présent, la Maison Blanche a refusé de commenter Bailey ou d’expliquer pourquoi son état n’a pas été divulgué plus tôt dans cette crise.

Le cas de Bailey de COVID-19 aurait commencé avant la réception de la Maison Blanche pour la nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême le 26 septembre. L’événement a maintenant été lié à plus d’une douzaine de cas de coronavirus, dont beaucoup de haut rang Fonctionnaires et législateurs républicains. Le président et la première dame Melania Trump sont également tombés malades peu de temps après l’événement.

La Maison Blanche a refusé de coopérer aux efforts de recherche des contacts pour cette épidémie, malgré la recommandation des responsables de la santé publique. Ils ont également refusé d’autres informations jusqu’à présent, bien que l’état de Bailey soit un développement majeur dans l’histoire. Auparavant, certains soupçonnaient que le virus était originaire du conseiller principal de la Maison Blanche, Hope Hicks.

Bailey aurait été un employé fédéral pendant la majeure partie de sa carrière, bien que son poste l’ait rarement mis à la une des journaux. Cependant, l’année dernière, Bailey a été appelé à témoigner devant le comité de surveillance de la Chambre lors de la destitution de Trump, en raison de l’autorisation de sécurité élevée accordée à la fille et au gendre du président, Ivanka Trump et Jared Kushner. Selon un rapport de The Hill, Bailey a déclaré qu’il n’avait pas subi de pressions pour accorder cette autorisation.

L’épidémie de coronavirus dans et autour de la Maison Blanche a maintenant eu un impact sur les sénateurs, les responsables du RNC 2020, les responsables de l’administration et d’autres personnalités publiques, ainsi que le personnel de maison dans les coulisses. Le président et son administration ont refusé de répondre aux questions sur le calendrier des tests COVID-19 positifs et négatifs, et le protocole de test de la Maison Blanche est maintenant remis en question. Trump lui-même est maintenant hors de l’auto-isolement, malgré la probabilité qu’il soit toujours infecté et toujours contagieux.