Un robot de recherche océanique autonome à énergie solaire, une série de télescopes ultra haute résolution capables de suivre la propagation de la maladie et des drones pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre font partie des projets qui bénéficieront d’une injection de fonds de 213 millions de livres sterling dans l’infrastructure de recherche britannique.

Le navire, nommé AutoNaut, est équipé de capteurs de nutriments pour surveiller les niveaux d’oxygène et l’acidité alors qu’il traverse les océans du monde. Il dispose de 300 watts de charge solaire pour alimenter l’équipement embarqué, ce qui le rend sans émission et sans carbone.

Il s’agit de l’un des dizaines de projets à bénéficier de subventions accordées par l’organisme britannique de recherche et d’innovation (UKRI) pour aider les scientifiques et les entrepreneurs à relever les défis de Covid-19 à l’atteinte des objectifs d’émissions nettes de carbone zéro du Royaume-Uni.

Il s’agit notamment d’une installation d’éoliennes en mer à l’Université de Plymouth pour la recherche sur les énergies renouvelables, d’un laboratoire de recherche sur les diagnostics d’explosion et d’impact à Sheffield pour lutter contre l’utilisation d’explosifs dans les attaques terroristes et la modernisation des installations de recherche sur la démence et le cancer.

L’AutoNaut fournira des données à l’Observatoire de la Manche occidentale (OMD), exploité depuis le Plymouth Marine Laboratory.

L’autonaute transmet des données sur la santé des océans aux équipes de recherche de Plymouth

/ le projet AutoNaut à l’Observatoire Western Channel à Plymouth)

James Fishwick, son chef de la technologie et des opérations, a déclaré: «Les scientifiques de classe mondiale méritent des laboratoires de classe mondiale et des équipements de classe mondiale. Le navire de recherche océanique autonome AutoNaut est précisément cela.

«Non seulement l’AutoNaut fournit des données détaillées à une vitesse sans précédent, mais il est neutre en carbone et en émissions – une véritable merveille de l’ingénierie britannique.

«En finançant des équipements de haute technologie pour la recherche de pointe, nous pouvons aider à comprendre et à résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels nos océans sont confrontés aujourd’hui.»

La ministre des Sciences, Amanda Solloway, a déclaré: «La réponse des scientifiques et chercheurs britanniques au coronavirus a été tout simplement phénoménale. Nous devons égaler cette excellence en veillant à ce que les installations scientifiques soient vraiment de classe mondiale, afin que les scientifiques puissent continuer à mener des recherches qui changent la vie pour les années à venir.

Le financement provient du Natural Environment Research Council (NERC). Le NERC fait partie du UK Research and Innovation (UKRI), un organisme public qui dirige le financement de la recherche et de l’innovation, financé par le budget scientifique du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS).