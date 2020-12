UNE

Un scientifique et inventeur de 15 ans a été nommé premier enfant de l’année du magazine Time et a été interviewé par l’actrice Angelina Jolie.

Gitanjali Rao, de Denver, au Colorado, a inventé un certain nombre de nouvelles technologies dans divers domaines, notamment un appareil capable d’identifier le plomb dans l’eau potable et une application et une extension Chrome qui utilisent l’intelligence artificielle pour détecter la cyberintimidation.

Elle a dit qu’elle espérait pouvoir inspirer les autres à imaginer des idées pour «résoudre les problèmes du monde».

Dans une interview avec Angelina Jolie, Gitanjali a déclaré: «Je ne ressemble pas à votre scientifique typique. Tout ce que je vois à la télévision, c’est que c’est un scientifique plus âgé, généralement blanc.

«Mon objectif a vraiment changé, non seulement de créer mes propres appareils pour résoudre les problèmes du monde, mais aussi d’inspirer les autres à faire de même.

«Parce que, par expérience personnelle, ce n’est pas facile de ne voir personne comme vous.

«Alors je veux vraiment faire passer ce message: si je peux le faire, vous pouvez le faire, et n’importe qui peut le faire.»

Time a commencé à décerner son prix Man Of The Year – mis à jour plus tard en Person Of The Year – en 1927, mais c’est la première fois qu’il est nommé Kid Of The Year.

Time, qui produit également le Time For Kids adapté aux enfants, s’est associé à la chaîne de télévision pour enfants Nickelodeon pour le nouveau prix.

en relation

Gitanjali a été choisi parmi un groupe de 5000 nominés basés aux États-Unis, qui a été réduit à cinq finalistes par un comité de jeunes aux côtés du comédien et présentateur de télévision Trevor Noah.

Elle et les quatre autres finalistes seront honorés dans une émission spéciale vendredi prochain.