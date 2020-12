je

Il semble que beaucoup de gens ont hâte de voir le dos de 2020 après qu’un sondage auprès des lecteurs du Guardian a demandé de résumer l’année en un seul mot a abouti à «merde», juste «f *** ed» à la poste.

Avec 6 185 contributions, le Guardian a trouvé que la réponse la plus fréquente était «s ***» avec 261 votes suivi de «f *** ed» avec 208 et «épuisant» en troisième avec 111.

«Difficile» et «sans précédent» ont obtenu un score élevé avec «clusterf ***» arrondissant les dix premiers mots pour décrire cette annus horribilis.

Il a déclaré que de nombreux secteurs avaient «souffert d’une manière qu’ils n’avaient jamais connue».

Il a déclaré que la décision du gouvernement de placer le capital dans la catégorie 4 tout au long de la période de Noël a été un «coup dur» pour les familles et les entreprises.

M. Khan a déclaré tout en soutenant les mesures visant à renforcer les restrictions à Londres, “une décision aurait dû être prise bien, bien plus tôt que samedi.”

Il a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «[This is] la pire année que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale ».

«Beaucoup de nos secteurs – pensez à la culture, à l'hôtellerie, aux loisirs, au tourisme, au commerce de détail – ont souffert d'une manière qu'ils n'ont jamais connue.

«Et c’est pourquoi nous avons plaidé auprès du gouvernement pour une feuille de route vers la reprise, mais aussi pour un soutien supplémentaire dont nos secteurs ont besoin.»

Il a ajouté: «Cette décision de la onzième heure du Premier ministre est un coup dur pour les Londoniens qui avaient hâte de passer du temps avec leur famille, et les entreprises qui ont hâte de passer quelques semaines décentes avant Noël et le Nouvel An, et sont maintenant obligés de fermer.

«Je suis vraiment en colère contre la réponse du premier ministre et les attentes accrues concernant l’assouplissement des règles à Noël.

Heureusement, il semble que certaines personnes étaient plus optimistes pour 2021, la réponse la plus fréquente du sondage Guardian étant «meilleure» (774) et «optimiste» (519).

L’enquête est intervenue après que des données de Google ont révélé que, peut-être sans surprise, le principal terme de recherche pour le Royaume-Uni et dans le monde en 2020 était le coronavirus.

Le dictionnaire Collins a désigné le verrouillage comme son mot de l’année 2020. Selon le dictionnaire, un verrouillage est «l’imposition de restrictions strictes sur les voyages, les interactions sociales et l’accès aux espaces publics».

Il est entré dans le langage courant au début de 2020, avec une forte augmentation de son utilisation alors que les gouvernements du monde entier imposaient des restrictions strictes en réponse à la propagation de Covid-19.