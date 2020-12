T

Le soupir de soulagement qui a salué le dernier accord commercial de Boris Johnson après le Brexit avec l’UE a été tempéré par les craintes que les entreprises britanniques aient moins d’une semaine pour s’adapter à la «tâche gargantuesque» de sa mise en œuvre.

Johnson a déclaré que la conclusion fructueuse des négociations pour convenir d’un accord «apporterait la prospérité des deux côtés de la Manche».

Mais cela arrive seulement sept jours avant la fin des dispositions transitoires, ce qui ne laisse que quelques jours aux députés pour examiner et adopter les lois nécessaires avant la date limite du 31 décembre.

Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques qui représentent des milliers d’entreprises britanniques, a déclaré: «Après quatre longues années d’incertitude et de bouleversements, et quelques jours à peine avant la fin de la transition, les entreprises ne pourront rassembler guère plus qu’une et acclamations fatiguées.

«Alors que les entreprises accueilleront favorablement l’accord sur une nouvelle base pour le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE, elles sont désormais confrontées à la tâche gargantuesque de s’adapter aux nouveaux accords à peine une semaine avant qu’ils ne prennent effet.

«N’oublions pas que de nombreuses entreprises sont déjà à genoux face à l’impact de la crise du coronavirus, et la plupart auront moins de ressources disponibles pour mettre en œuvre les changements nécessaires avec du personnel en congé et les vacances de Noël.

«Les gouvernements des deux côtés doivent reconnaître la tâche impossible qu’ils ont confiée aux entreprises et donner aux entreprises le temps et le temps de s’adapter aux nouvelles réalités. Il est normal que les accords de libre-échange s’accompagnent de mesures d’introduction progressive, et celui-ci ne devrait pas être différent.

«Maintenant que les deux parties sont parvenues à un accord, nous les appelons à procéder rapidement à la ratification pour donner une certitude à nos économies et à nos échanges, et pour permettre aux entreprises de se tourner vers l’avenir.

«Il est maintenant temps de mettre un terme au drame politique des quatre dernières années et de le remplacer par du pragmatisme et de la détermination à faire fonctionner la nouvelle relation Royaume-Uni-UE. L’accord peut et doit être le point de départ d’une coopération plus approfondie alors que nous redémarrons, reconstruisons et renouvelons nos économies.

«Avec une plus grande clarté sur les termes de l’échange, les entreprises peuvent planifier, investir et se tourner à nouveau vers de nouvelles opportunités.»

Sally Jones, responsable de la stratégie Brexit et du commerce chez le géant comptable EY, a déclaré: «L’accord ne signifie pas que les entreprises n’auront plus besoin de modifier leurs opérations – loin de là – mais apporte plutôt une certitude sur bon nombre des nouvelles règles commerciales. qui s’appliquera après la fin de la période de transition, notamment les tarifs.

«Les effets immédiats de la sortie du marché unique et de l’union douanière seront ressentis par les entreprises (en particulier celles qui transportent des marchandises à travers les frontières britanniques) et les employeurs. Alors que de nombreuses entreprises ont préparé autant que possible, les rapports suggèrent systématiquement un manque de préparation, en particulier parmi les petites entreprises – un élément clé des chaînes d’approvisionnement transfrontalières.

«La fin de la période de transition du Brexit entraînera le plus grand changement simultané du système commercial, réglementaire, d’immigration et judiciaire du Royaume-Uni depuis des décennies. En l’absence de précédent pour des implications aussi vastes et des questions critiques en suspens sur le fonctionnement des nouveaux processus, des perturbations prévisibles et imprévisibles de la continuité des activités sont garanties.

«Il n’y a tout simplement aucun moyen pour les entreprises d’être pleinement préparées à ce qui s’en vient car elles ne savaient pas, jusqu’à présent, à quoi elles se préparent. Les retards dans le déploiement des systèmes gouvernementaux britanniques ont également laissé les commerçants incertains de ce qu’ils doivent faire pour continuer à commercer avec l’UE en 2021. “

Miles Celic, directeur général de l’organisme de l’industrie des services préofessionnels TheCityUK, a déclaré: «La conclusion fructueuse de ces négociations sera accueillie avec soulagement par les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni et d’Europe. Nous félicitons les négociateurs d’avoir fait passer cet accord.

«Bien qu’un accord soit le bienvenu, les services financiers et professionnels connexes sont conscients de la nécessité pour les deux parties de continuer à développer la relation dans les services dans les années à venir.

«La tâche doit maintenant être de faire avancer rapidement l’accord par le biais de la ratification, permettant aux deux parties d’utiliser cet accord comme une base sur laquelle s’appuyer, et non comme un plafond à l’ambition future.

Neil Carberry, directeur général de la Confédération du recrutement et de l’emploi, a déclaré: «Ce sera un immense soulagement pour les entreprises de tout le pays qu’un accord commercial soit maintenant en place, et nous attendons avec impatience sa ratification rapide.

“Mais un accord le 24 décembre laisse aux entreprises peu de temps pour se familiariser avec les nouvelles règles. Si nous pouvons célébrer cette grande étape, nous devons nous tourner rapidement pour faire tourner les roues du commerce, en particulier dans le contexte de la pandémie.

«Il est donc crucial que les entreprises soient soutenues au cours des prochains mois avec l’aide à la conformité prioritaire sur l’application.

“Cet accord est un début. Mais il doit maintenant être mis en œuvre sans heurts – l’accord doit fonctionner pour les gens, pas seulement politiquement.”