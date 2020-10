Entre le 23 et le 24 août, Ian Linkletter, spécialiste des technologies d’apprentissage à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a publié une série de tweets critiquant un logiciel utilisé par son école. Le logiciel s’appelait Proctorio, un outil de surveillance des tests en ligne qui surveille les étudiants pour détecter tout comportement suspect pendant qu’ils passent des examens virtuels. Les tweets contenaient des liens vers des vidéos YouTube non répertoriées décrivant divers aspects du programme, tirés du site Web d’aide de Proctorio pour les instructeurs.

“Cette vidéo de la chaîne YouTube de Proctorio montre comment fonctionne la fonction Anormal Eye Movement”, a-t-il tweeté à 20h44 PT le 24. «C’est celui qui vous montrera, sans aucun doute, le tort émotionnel que vous faites aux élèves en utilisant cette technologie.»

«Cette vidéo de la chaîne YouTube de Proctorio montre comment configurer la fonction Record Room», a-t-il écrit à 8h47. “Cette fonctionnalité vous permet de configurer si vous allez demander aux étudiants d’enregistrer leur salle au début d’un examen ou tout au long de celui-ci.”

«Ils ont peur de la vérité.»

Une par une, les vidéos YouTube ont disparu. Le premier est tombé deux heures et 11 minutes après que Linkletter l’ait tweeté. Le suivant disparut après seulement douze minutes. À 22h14 le 24, toutes les vidéos avaient disparu.

Au cours de la semaine suivante, Linkletter a continué à tweeter. «Proctorio a peur. Ils ont peur des étudiants. ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de ce qu’ils ont fait », écrivait-il le 26. «Proctorio ne peut pas se cacher. Nous connaissons leur PDG. Nous savons qu’il est contraire à l’éthique. Nous savons comment fonctionne le logiciel. Nous savons que c’est le pire », écrivait-il le 28.

Puis, au début de septembre, Linkletter a reçu un appel inattendu d’un journaliste du Vancouver Sun. Proctorio le poursuivait pour avoir tweeté les vidéos, ainsi qu’une capture d’écran de son site Web – la société affirmait qu’il avait enfreint ses droits d’auteur et distribué du matériel confidentiel. Linkletter faisait l’objet d’une injonction.

Cela fait partie d’une division croissante entre les services de surveillance à distance et les universitaires qui les utilisent. L’expérience de Linkletter n’est que l’une des séries de rencontres très médiatisées impliquant Proctorio, alors que les enseignants et les étudiants appellent ce qu’ils considèrent comme un suivi invasif. Mais comme les critiques le découvrent, la loi donne à Proctorio un avantage inattendu, permettant à l’entreprise de mettre fin aux critiques en faisant appel à la loi sur le droit d’auteur.

+

Proctorio est destiné à aider les écoles à répondre à une nouvelle question urgente: comment attraper les tricheurs lorsqu’ils passent un examen à la maison? Le problème a inspiré une activité croissante de services de surveillance à distance, qui surveillent les étudiants pendant leurs tests, bien avant le COVID-19. Proctorio a été fondé en 2013; certaines plates-formes concurrentes comme ExamSoft existaient dès 1998. Mais les outils se sont étendus à la suite du COVID-19 et de la ruée vers des environnements d’apprentissage distants et mixtes. Plus de 400 universités utilisent maintenant Proctorio, de Harvard et Columbia à UT Austin et Kent State.

L’outil a surveillé plus de 16 millions d’examens cette année, contre six millions en 2019, a estimé le PDG de Proctorio, Mike Olsen, dans une interview avec The Verge. Il s’attend à «25 à 30 millions d’examens» d’ici la fin de cette année.

«Il s’agit d’une technologie extrêmement efficace.»

Contrairement à des services comme Examity et ProctorU, qui peuvent mettre les étudiants devant un surveillant en direct, Proctorio est entièrement algorithmique, utilisant ce que son site Web décrit comme «des technologies d’apprentissage automatique et de détection faciale avancées». Le logiciel est capable, via la webcam d’un élève, de les enregistrer pendant qu’ils travaillent et de surveiller la position de leur tête pour savoir s’ils regardent leur test. Proctorio signale tout signe suspect aux professeurs, qui peuvent ensuite revenir en arrière et revoir ses enregistrements. Les formateurs n’ont pas besoin d’utiliser cette fonctionnalité – il existe également d’autres outils. Les professeurs peuvent suivre les sites Web que les étudiants visitent pendant leur examen et peuvent leur interdire des fonctionnalités telles que le copier / coller, plusieurs écrans ou l’impression pendant toute la durée.

Depuis le début de l’année scolaire, de nombreux élèves se sont prononcés contre la technologie. Des pétitions avec des milliers de signatures l’ont qualifiée de capacitiste et discriminatoire, intrusive, dangereuse, inaccessible et une énorme atteinte à la vie privée. Les membres de la population de l’UBC se sont vivement opposés à Proctorio tout au long de l’été, à la fois dans une lettre ouverte et dans le subreddit de l’UBC. (Olsen a noté que “nous avons environ 3,6 millions d’étudiants actifs chaque semaine sur la plate-forme. Il y a beaucoup d’étudiants qui utilisent notre produit chaque jour dans le monde et ils ne disent rien.”)

Les commentaires des étudiants ont finalement poussé Linkletter à s’exprimer. «Je voulais que les gens écoutent les préoccupations des étudiants», dit-il. «Il s’agit d’une technologie extrêmement efficace – elle a une portée énorme et de nombreux étudiants sont obligés de l’utiliser. Je ne pense pas que les gens entendent les inquiétudes.

Mais Linkletter a aussi ses propres problèmes avec Proctorio. Il pense que l’outil provoque une anxiété inutile chez ses élèves. Il pense également que cela ajoute une aura de tension et de méfiance à un environnement déjà stressant. «Nous devons être informés des traumatismes dans la façon dont nous enseignons, et une partie d’être informé des traumatismes consiste à comprendre, à pardonner et à faire confiance aux gens», dit-il. «J’ai l’impression que c’est tout le contraire.»

Katrina Martin, une étudiante de l’Université du Minnesota qui utilise Proctorio, est d’accord. «Mon expérience avec Proctorio a été éprouvante pour les nerfs, c’est le moins qu’on puisse dire», a-t-elle déclaré à The Verge. «Chaque fois que je passe un test, je m’inquiète d’avoir accidentellement un comportement suspect pendant que la caméra regarde. Il suffit que mon petit ami m’interrompe et l’école pourrait m’accuser de tricherie.

«Chaque fois que je passe un test, je crains de me montrer suspecte accidentellement»

Linkletter craint également que l’algorithme puisse être discriminatoire à l’égard des utilisateurs minoritaires, y compris ceux qui ont des tons de peau plus foncés, certains handicaps ou qui ont besoin de se couvrir le visage. Proctorio conteste ceci – “Si vous avez un étudiant qui a besoin d’un logement … dans la plupart des cas, la faculté le sait et ce n’est pas un gros problème”, a déclaré Olsen à The Verge.

Mais les cours à distance ont compliqué la perspective d ‘«accommodements» pour certains étudiants. Une employée de la bibliothèque universitaire (qui a demandé à garder l’anonymat parce que «Proctorio semble être très agressif avec les gens qui disent des choses négatives à leur sujet») m’a dit que certains de ses étudiants sans ordinateur ni connexion Internet stable à la maison avaient du mal à trouver un endroit public pour passer leurs tests Proctorio. Les étudiants devaient retirer les masques faciaux afin que le logiciel puisse vérifier leur identité avant le test – mais son établissement nécessite des masques faciaux. «C’était vraiment frustrant», dit-elle. «Cela crée des obstacles pour les étudiants qui ne possèdent pas leur propre ordinateur, qui n’ont pas d’accès Internet fiable à la maison ou qui ne disposent pas d’un espace privé pour passer les examens.» La bibliothèque a dû réaménager certaines salles de groupes d’étude pour des tests individuels.

Martin a dû passer son premier test de chimie dans un parking Starbucks car elle n’avait pas la bande passante à la maison pour accueillir Proctorio. «L’assistance a dit:« Avez-vous essayé de vous connecter à un meilleur réseau Wi-Fi? », A déclaré Martin. «De toute façon, cela allait m’aider.»

+

Linkletter a déposé sa réponse devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 octobre. Le procès de Proctorio, dit-il, est «sans fondement» – il pense que c’est un message adressé à la myriade de critiques vocaux de l’entreprise.

«Ils m’ont poursuivi pour me faire taire», dit Linkletter. Au cours de son premier mois de lutte contre le procès de Proctorio, il a déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars. «Cela ne me décourage pas seulement en me faisant mettre toute mon énergie et mon argent là-dessus. Ils pensaient que cela dissuaderait toute la communauté.

Olsen, bien sûr, conteste cette qualification. «Nous ne sommes pas d’accord pour dire que partager des informations confidentielles équivaut à des critiques», dit-il. «La publication de ce genre de choses … cela met les étudiants en danger d’apprendre à contourner le logiciel et cela met en danger la sûreté et la sécurité des millions d’étudiants qui utilisent le logiciel.» (Dans son affidavit, Linklatter nie avoir partagé quoi que ce soit de confidentiel et des liens vers plusieurs sites Web et documents sur lesquels les informations qu’il a tweetées étaient accessibles au public.)

Pourtant, ce ne serait pas la première tentative de Proctorio de faire taire son opposition. En mars dernier, comme Motherboard l’a également rapporté, la société a demandé à la revue Hybrid Pedagogy de retirer un article révisé par des pairs avertissant les éducateurs que les outils de surveillance algorithmique pourraient être discriminatoires (la revue a refusé). Lorsqu’un étudiant de l’UBC a publié sur Reddit en juin qu’un représentant du support Proctorio était allé «MIA» alors qu’il avait un problème technique pendant un examen, Olsen a accusé l’étudiant de mentir et a publié des captures d’écran de son journal de discussion en réponse. Et plus tôt cet automne, lorsque l’étudiant de l’Université de Miami, Erik Johnson, a publié des extraits du code de Proctorio sur Pastebin, Olsen lui a envoyé un DM Twitter lui demandant de supprimer les messages.

Mais ce procès semble avoir amplifié les inquiétudes concernant Proctorio dans l’enseignement supérieur. Non seulement Linkletter continue de tweeter, et non seulement des médias de premier plan comme Motherboard ont déjà couvert son histoire, mais le costume a ravivé le tollé à UBC. Tout au long du mois d’octobre, plus de 100 étudiants ont signé une deuxième lettre ouverte à la direction de l’UBC («Un nouvel appel à l’action contre Proctorio») demandant à nouveau que l’université cesse d’utiliser Proctorio. «Le patronage continu de cette entreprise alors qu’elle poursuit l’un des membres estimés de notre communauté est quelque chose que, en tant que communauté de l’UBC, nous ne pouvons pas défendre», lit-on dans la lettre.

Dans un communiqué, le vice-prévôt associé de l’UBC, Simon Bates, a déclaré: «Le paysage de la technologie éducative évolue rapidement et nous entreprenons actuellement une analyse environnementale des nouveaux outils et de leurs capacités qui pourraient être plus adaptés aux approches de surveillance à distance. Bates a noté que les professeurs de l’UBC décidaient d’utiliser Proctorio sur une base individuelle.

Le retour de flamme ne se limite pas au campus de Linkletter, cependant – le soutien afflue de la part des professionnels de la technologie électronique du monde entier. Un GoFundMe créé par Linkletter pour couvrir ses frais juridiques a recueilli plus de 28 000 $ auprès de plus de 400 donateurs différents. Et depuis le début du mois de septembre, lorsque la plainte a été déposée pour la première fois, des centaines de professeurs, de membres du personnel, d’administrateurs et d’étudiants des États-Unis et du Canada, ainsi que de pays comme l’Afrique du Sud, l’Australie, le Royaume-Uni, l’Italie et le Mexique ont signé une lettre ouverte intitulée «En défense d’Ian Linkletter».

«Nous avons besoin de critiques comme Ian pour forcer la transparence dans les espaces où il est difficile de trouver, car nous ne pouvons pas critiquer ce que nous ne savons pas», lit-on dans la lettre. «Les tentatives d’Ian pour faire la lumière dans ces coins sombres devraient être – et sont, par la communauté EdTech – rencontrées avec gratitude.

«C’est une entreprise qui aimerait beaucoup que nous la fermions tous», a déclaré Brenna Clarke Gray, coordonnatrice des technologies éducatives à l’Université Thompson Rivers, qui a dirigé la lettre.

Olsen n’est pas surpris de voir le refoulement – mais il insiste sur le fait que c’est exagéré. «En fin de compte, il s’agit d’une ordonnance restrictive qui vise à défendre notre propriété intellectuelle», dit-il. «Nous n’essayons pas de prendre son argent, nous n’essayons pas de faire taire les critiques et nous n’essayons pas de faire renvoyer qui que ce soit.»

Mais les problèmes de confidentialité et d’accès en matière d’éducation en ligne sont plus importants que Proctorio et un seul différend sur les liens Youtube. Les cours en ligne et les préoccupations accrues concernant la malhonnêteté qui les accompagnent survivront à la pandémie. La surveillance à distance ne mène nulle part.

C’est pourquoi Gray s’est prononcée, malgré le fait que son école n’utilise pas Proctorio – elle souhaite que cette conversation se poursuive. Et il est important, dit-elle, que les gens n’aient pas peur de participer. «Le soutien que notre communauté montre à Ian est très important pour garantir qu’il y ait un espace pour la critique de l’un de ces outils», a déclaré Gray. «Il est très important que les gens se lèvent et montrent que le silence ne sera pas notre réponse.»