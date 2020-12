UNE

une spectatrice renversée par un cycliste lors d’une course à Londres a raconté la bataille pour reconstruire sa vie après avoir subi une grave lésion cérébrale

La créatrice de mode Alice Carvill-White, en médaillon, avait regardé l’événement London Nocturne en juin 2017 lorsqu’elle a été frappée par un concurrent alors qu’elle tentait de traverser la piste.

Les coureurs, qui peuvent inclure des cyclistes professionnels, parcourent un circuit fermé de 1,2 km sur un site «éphémère» à Cheapside, près de la cathédrale Saint-Paul.

Un maréchal avait ouvert une porte pour permettre à l’homme de 28 ans et à un groupe d’autres personnes de traverser, quelques secondes avant la collision.

Mme Carvill-White, de New Cross, a été assommée et emmenée au Royal London Hospital, à Whitechapel, avec une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale. Elle a passé quatre jours à l’hôpital, dont une nuit en soins intensifs. L’année dernière, d’autres tests ont confirmé qu’elle avait subi des lésions cérébrales permanentes.

Elle a chargé les avocats spécialisés en blessures graves d’Irwin Mitchell d’enquêter et de l’aider à accéder à des services de réadaptation et de traitement spécialisés. Elle a reçu un règlement non divulgué après que Corvus Security Ltd, responsable de la gestion des passages à niveau lors de l’événement, a reconnu sa responsabilité.

S’exprimant pour la première fois sur l’impact de l’incident, Mme Carvill-White a exhorté les sociétés d’événements à veiller à maintenir la sécurité à tout moment. Elle a déclaré: «Quand j’ai découvert que j’avais des lésions cérébrales permanentes, j’ai quitté la consultation et j’ai commencé à pleurer.

«Mes symptômes cognitifs s’améliorent, mais je souffre toujours de fatigue et je n’arrive pas toujours à trouver les mots de ce que je veux dire. Cela signifie que les gens ne me comprennent pas toujours, ce qui mine ma confiance.

«J’essaie de faire preuve de courage face à ce qui s’est passé, mais cela a bouleversé ma vie. Je suis déterminé à essayer de récupérer autant que possible mon ancienne vie, mais j’espère juste que les gens se rendront compte de la douleur et des dommages qu’ils peuvent causer en cas de manque de sécurité.

Mme Carvill-White, maintenant âgée de 31 ans, avait assisté à l’événement avec son partenaire William Hurd, 35 ans. Elles prévoyaient de partir après la course féminine vers 21h30. Il est entendu que la femme a repris son vélo et a continué la course.

Auparavant cycliste passionnée, Mme Carvill-White hésitait à reprendre le sport qu’elle aimait. Elle souffre toujours de fatigue et de problèmes de recherche de mots. Cette année, elle a changé d’emploi pour un poste moins rémunéré pour lui permettre de travailler plus à domicile. «Je ne me souviens pas beaucoup pendant 24 heures après avoir été assommée», a-t-elle déclaré. «Je me souviens juste d’être venu à l’hôpital et d’avoir été informé de ce qui s’est passé et de mes blessures.

«Même avec tout ce que le personnel médical a fait pour moi, ces dernières années ont été incroyablement difficiles.

«William et moi avons toujours été un partenariat 50/50, mais après être rentré de l’hôpital, je comptais tellement sur lui.

«Les maux de tête étaient constants; Je ne pouvais pas marcher sans aide et passais la plupart de mon temps au lit ou sur le canapé car j’étais si fatigué.

Natasha Fairs, l’avocate spécialisée en blessures graves d’Irwin Mitchell qui représentait Mme Carvill-White, a déclaré: «Les blessures extrêmement graves qu’Alice a subies sans faute de sa part ont eu un effet profond sur sa vie. Son cas est un rappel brutal non seulement de la façon dont les blessures peuvent continuer à affecter les gens longtemps après la disparition des signes physiques, mais aussi de la nécessité de garantir la sécurité lors d’événements publics à tout moment.

«Bien qu’Alice ait fait de grands progrès dans son rétablissement, elle doit encore faire face à de nombreux défis.»

Corvus Security a été sollicité pour commentaires.