Un styliste célèbre affirme que Shakira et Paulina Rubio sont avares

Eh bien, ils disent que ceux qui ont le plus d’argent sont ceux qui aiment le moins le dépenser, et la plupart du temps ils essaient d’obtenir des réductions sur leurs achats, et apparemment, c’est ce qui est arrivé à Gilberto Febles, avec Shakira et Paulina Rubio .

Curieusement, tout semble indiquer que les chanteuses Paulina Rubio et Shakira ont eu du mal à payer pour garder leurs cheveux longs et ondulés impeccables et beaux, selon les mots du célèbre styliste hollywoodienne, Gilberto Febles, a révélé des détails sur le désaccord qu’il avait eu à son époque avec les deux femmes célèbres, quand elles lui ont demandé une réduction pour son travail au motif que d’autres facturaient beaucoup moins.

Le spécialiste des extensions de cheveux a déclaré dans une interview avec le célèbre programme mexicain “Vente”, son expérience de travail avec la bien-aimée Shaki et “The Golden Girl”.

Il s’avère qu’à une occasion, le chanteur colombien a demandé le services splendides capillaires du célèbre styliste hollywoodien, et à la fin, Shakira a refusé de payer le montant qu’il facturait pour son travail fabuleux étant l’un des plus grands du divertissement.

«Ni Shakira ni son père ne voulaient payer, elle a monté un spectacle, ils voulaient payer 500 $, ils ont dit qu’ils facturaient MTV pour se peigner les cheveux, mais j’ai utilisé des extensions, en plus de peigner pour ça, j’ai facturé plus, »a déclaré Febles, qui n’était pas là, et il n’est pas non plus disposé à céder son travail.

Il est à noter que ce mauvaise expérience Avec l’interprète sincère des hanches, c’était il y a environ 15 ans, lorsque la chanteuse a profité de la pleine effervescence de sa carrière musicale, et de la même manière, lorsqu’elle s’est souvenue du fait, Febles a également assuré que, Shakira, n’aimait pas donner de pourboire.

D’autre part, à propos de Paulina Rubio, reconnue comme “La Fille d’Or”, l’expert en changement de style, a mentionné qu’à une occasion, la mère de Paulina avait demandé son service en cas d’urgence en raison d’un mauvais travail qui lui avait été fait. La chanteuse précédente, qui était désespérée et l’a exhorté à réparer ses cheveux dorés.

D’abord, elle a essayé de les convaincre de l’emmener dans son salon, puisqu’il y travaille, mais les cheveux de Rubio étaient en si mauvais état qu’ils ont préféré qu’il fréquente leur maison, et finalement il a accepté.

«Quand je suis arrivé chez elle, j’ai vu qu’ils avaient fait des dégâts dans ses cheveux, des cheveux qu’elle avait payés à bas prix, et je lui ai proposé un bon travail pour 1600 dollars, pour plus de cheveux, mais elle a refusé de payer», raconte Febles , déclarant que c’était une énorme somme d’argent pour un travail de coiffure.

De la même manière, Gilberto a expliqué que le maximum qu’ils offraient était de 400 dollars et qu’ils ne voulaient pas dépenser plus, “C’est pourquoi c’est le problème qu’il a, je lui ai dit, s’il veut continuer à payer ce montant, continuez avec celui qu’il est et je suis parti. »a raconté le célèbre coiffeur, faisant référence au fait que, pour payer peu, ils ne feront pas un travail comme celui que vous recherchez, de la meilleure qualité.

Il est à noter que Gilberto Febles est reconnu sur le territoire mexicain et américain pour placer les meilleures extensions de cheveux naturels, ainsi que pour les peigner et leur donner un traitement fabuleux pour les faire ressembler à de vrais cheveux.

Il en va de même pour le placement de toutes sortes de perruques et de postiches, pour les clients qui ont des problèmes de croissance ou qui ont souffert d’une maladie qui les a laissés sans cheveux.