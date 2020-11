UNE

Un explorateur de 84 ans qui a eu moins de 5% de chances de survie après avoir été testé positif au coronavirus a collecté près de 50000 £ pour le NHS.

Sa femme Louella et son fils Merlin ont été invités à se préparer au pire, les médecins avertissant que les chances de survie de M. Hanbury-Tenison étaient inférieures à 5%.

L’explorateur vétéran a été mis sous respirateur, a subi une défaillance de plusieurs organes, une dialyse, une trachéotomie et un délire sévère de la sédation.

Mais il a eu un «moment décisif» lorsque les infirmières l’ont emmené au jardin de réadaptation de l’hôpital Derriford.

Cinq mois après sa guérison du coronavirus, le 3 octobre, M. Hanbury-Tenison a escaladé le plus haut sommet de Cornwall – Brown Willy sur Bodmin Moor – dans des vents violents et a planté le drapeau de Cornouailles au sommet.

Après avoir quitté l’hôpital le 3 mai, M. Hanbury-Tenison utilisait un cadre Zimmer et pouvait à peine marcher 10 mètres, mais il a réussi à escalader Brown Willy qui a un sommet de 1378 pieds (420 mètres au-dessus du niveau de la mer).

Robin Hanbury-Tenison était dans le coma provoqué pendant cinq semaines

/ Hôpitaux universitaires Plymouth trust)

«La nature fait une différence. Je pense que chaque hôpital devrait avoir un jardin de guérison. Je crois que celui-ci m’a sauvé la vie », a-t-il déclaré.

«Maintenant que j’ai vaincu le virus, je veux m’assurer que le plus de patients possible puissent expérimenter les pouvoirs de guérison de l’air frais et de la nature, et collecter des fonds pour plus de jardins de réhabilitation, à commencer par Cornwall.

Sa femme Louella a déclaré: «Nous l’avons travaillé dur pour arriver à ce stade et c’était, comme nous le savions, un véritable défi pour lui.

«Nous n’avions pas pris en compte la tempête Alex et les vents de 60 km / h au sommet de Brown Willy, mais avec moi qui tirait, notre fils Merlin et sa femme Lizzie poussant, nous avons réussi à nous trois.

En atteignant le sommet, ils ont découvert qu’environ 50 personnes avaient gravi le sommet – séparées en bulles de six – pour porter un toast à la réussite de M. Hanbury-Tenison.

L’hôpital universitaire de Plymouth NHS Trust affirme que le jardin est le premier espace de réadaptation aux soins intensifs pour les patients, leurs proches et le personnel au Royaume-Uni.

Il offre au personnel de l’air frais et un espace de repos, ce qui a été particulièrement important pendant la pandémie de Covid-19 lorsque les équipements de protection individuelle ont appliqué une pression supplémentaire.

Kate Tantam, sœur aînée spécialisée en soins intensifs à l’hôpital Derriford, a déclaré: «Le jardin secret permet à toute l’équipe interprofessionnelle de promouvoir, d’améliorer et de faciliter la réadaptation dans un cadre non clinique, en aidant les patients et leurs proches à se sentir normaux et à s’engager avec leurs besoins de réadaptation et leur avenir. »

Reportage supplémentaire de PA Media.