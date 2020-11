UNE

une femme violée à l’adolescence aujourd’hui a renoncé à son anonymat pour soutenir d’autres personnes contraintes d’attendre des années pour que justice soit rendue.

Ellie Clarkson, 22 ans, s’est jointe à une campagne policière visant à aider le quart des victimes qui signalent un viol mais retirent plus tard leurs allégations – 145 en moyenne chaque semaine à Londres.

Scotland Yard intègre maintenant une police spécialisée dans deux des trois centres Haven pour agressions sexuelles de la capitale afin que les plaignants ne soient pas rebutés en répétant leur récit initial à plusieurs agents.

Mme Clarkson, qui a fait face à une épreuve de deux ans avant que son violeur ne soit emprisonné en 2017, a déclaré au Standard: «Ce n’est jamais une perte de temps pour signaler un viol. Je n’ai pas pu traiter le viol avant le procès.

Mme Clarkson avait 17 ans lorsqu’elle a été invitée à une fête à la maison après une nuit dans un pub. Plus tard, elle s’est sentie mal et a dormi dans une chambre d’amis. Mais le violeur est entré et a barricadé la porte avec un fauteuil.

Mme Clarkson se souvient: «Alors qu’il m’avait violée, j’ai pu entendre la fête se dérouler dans l’autre pièce. Je n’avais bu qu’un seul cidre, mais ce que je ressentais dans ma tête n’était pas proportionné.

Les agents ont arrêté un homme marié. Mais il a fallu attendre octobre 2016 pour que le suspect soit accusé de viol.

Au cours de son procès, Mme Clarkson a déclaré que l’avocat de son agresseur avait suggéré qu’elle avait tout inventé.

Elle a dit: «Je me suis tenue dans la barre des témoins et j’ai pensé: ‘Ce n’est pas un connard, il fait juste son travail’. Mais à mesure qu’il avançait, il a commencé à me dire ce qui s’était passé même s’il n’était pas là. Il a contesté ma déclaration et a essayé de me faire trébucher.

Son agresseur a été condamné à 12 ans en juillet 2017, réduit à 10 en appel.

Mme Clarkson a déclaré: «Quand j’ai appris qu’il avait été condamné, j’ai commencé à pleurer. J’ai été justifié de dire la vérité.

Elle a soutenu le plan du Met pour les agents basés dans les Havens, qui avait été recommandé dans l’examen de Dame Elish Angiolini en 2015 des enquêtes sur les viols à Londres.

Il faut souvent jusqu’à six heures aux agents spécialisés pour se rendre dans l’un des centres. Désormais, une victime peut signaler les infractions immédiatement, subir des examens médico-légaux pour recueillir des preuves et subir un test de grossesse et un dépistage des infections sexuellement transmissibles.

La police espère que cette décision réduira le nombre de fois où les victimes devront revivre ce qui s’est passé et les taux d’attrition.

L’année dernière, environ 7 529 plaignants pour viol – 28,3% – se sont sentis incapables d’appuyer des poursuites.

Bien que cela équivaut à 20 victimes par jour, il s’agit d’une réduction par rapport à 37,4% à la même période l’an dernier, en partie en raison d’un travail plus étroit entre le Met et le Crown Prosecution Service.

Elle a ajouté: «Je me souviens avoir dû revenir pour faire ma déclaration à la police et tout revivre. Vous ne voulez pas que ces mots horribles sortent de votre bouche une seconde fois. Aujourd’hui, vous pouvez le dire à une personne. J’essaie de considérer ce qui m’est arrivé comme une chose positive – je peux faire tout ce que je veux maintenant et aider d’autres femmes à subir un viol.

Samantha Wickenden, l’officier dans le cas de Mme Clarkson, a déclaré: «Dès le début, Ellie était capable et disposée, mais contre cela en tant que témoin.

«Je savais que nous devions l’aider tout au long du long processus. Il y avait beaucoup de pièces de cette nuit à assembler et le boîtier devait être étanche.

«Il n’a pas plaidé coupable, alors elle a dû témoigner. Je ne sais pas pourquoi vous soumettriez une autre personne à cela.

La surintendante en chef du détective Helen Lyons, responsable des enquêtes sur les viols du Met, a déclaré qu’il y avait eu un arriéré d’affaires de viol devant Covid, mais qu’il était maintenant plus grave.

Elle a dit: «Pour moi, justice différée est justice refusée.

«Les victimes-survivantes ne rapportent pas d’allégations de viol parce qu’elles craignent de ne pas être crues. Ils retirent ensuite leur soutien en pensant qu’ils seront jugés.

«Je comprends le stress que subissent les accusés, les victimes-survivantes et les témoins.

«Nous travaillons entièrement avec le CPS pour comprendre l’énorme arriéré et hiérarchiser les cas.

«Bien qu’il y ait eu un arriéré avant Covid, il a certainement augmenté.

«Je pense que nous devons examiner l’ensemble du système pour accroître la confiance du public. Malgré de nombreuses recommandations, les choses ne changent pas assez. »