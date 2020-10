Un homme d’Atlanta a été arrêté cette semaine en lien avec le meurtre de Thomas Jefferson Byrd, un acteur surtout connu pour ses rôles dans plusieurs films de Spike Lee. Byrd, 70 ans, a été abattu à plusieurs reprises dans le dos le 3 octobre, près de son domicile, a annoncé la police. Byrd, un acteur nominé aux Tony Awards, est apparu dans Lee’s Clockers, Get on the Bus, Bamboozled, Red Hook Summer et Chi-Raq.

Les enquêteurs ont identifié Antonio Demetrice Rhynes, 30 ans, comme un suspect dans la mort de Byrd, sur la base de preuves et de conseils, rapporte le Atlanta Journal-Constitution. Un mandat d’arrêt a été émis mercredi et il a été placé en garde à vue vendredi aux appartements Royal Oaks, a annoncé la police. Rhynes a été réservé à la prison du comté de Fulton, a annoncé la police. Le suspect a été arrêté dans le passé, selon les archives en ligne. Il a déjà été accusé de vol à main armée, de voies de fait graves avec une arme mortelle, de détournement d’un véhicule à moteur et de cambriolage.

Byrd a été abattu dans le dos à la suite d’une dispute près de son domicile sur l’avenue Belvedere vers 1h45 du matin, a annoncé la police. Ils ont trouvé des cartouches de fusil usagées près du corps de l’acteur, a déclaré la police. Sa fille, Shannon Byrd-Crossley, a déclaré au Journal-Constitution qu’elle ne connaissait pas Rhynes. “Tous les progrès réalisés, nous en sommes reconnaissants”, a-t-elle déclaré au média. “Je ressens un grand soulagement. Mais en même temps, cela ne le ramène pas.”

Byrd est né à Griffin, en Géorgie, et a obtenu un baccalauréat ès sciences en éducation du Morris Brown College avant d’obtenir une maîtrise en beaux-arts du California Institute of the Arts. En 2003, il a reçu une nomination aux Tony du meilleur acteur pour sa performance dans Ma Rainey Black Bottom. Il laisse dans le deuil son fils, cinq filles, cinq petits-enfants et son ex-femme. Un service commémoratif a eu lieu mardi au Hillside International Truth Center à Atlanta.

“J’ai réalisé que le cadeau de Dieu pour moi était mon père et la façon dont il m’aimait et la façon dont il me faisait me sentir – que j’étais la personne la plus intelligente, la plus capable et la plus belle du monde”, a déclaré la fille de Byrd, Desaree Murden. Mémorial. “Je pourrais faire n’importe quoi. Je dirais quelque chose d’insignifiant. Et il serait comme, ‘Fille, tu es si intelligente.'”

Depuis la mort de Byrd, Lee a également partagé plusieurs hommages sur sa page Instagram. Il a également ouvert un compte GoFundMe pour collecter des fonds pour la famille de Byrd. Plus de 100 000 $ ont été amassés. «Son don, donné par Dieu, décrivait la complexité des êtres humains», a écrit Lee cette semaine. “La confiance, Dat n’est pas une chose facile à faire, mais qu’est-ce qui est facile? Je suis une meilleure personne grâce à notre amitié. Vous pourriez demander – comment? Un mot: ‘Empathie.’ Simple et clair. “