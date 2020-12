Scotland Yard a déclaré que le suspect avait finalement été retrouvé par l’une des 12 nouvelles «unités de délinquants prédateurs» de la capitale annoncées aujourd’hui.

Les unités, qui contiennent chacune neuf agents, ont été mises en place en réponse aux chiffres montrant que 4549 infractions de violence domestique supplémentaires ont été enregistrées par la police dans la capitale cette année entre le 9 mars, peu avant le début du premier verrouillage, et le 22 novembre.

Cela équivaut à une augmentation de 7,1% et fait suite à des augmentations importantes précédentes de la délinquance interne, qui comprend des crimes tels que le contrôle coercitif ainsi que les agressions physiques, ces dernières années.

La chef du Met, Dame Cressida Dick, a déclaré que bien qu’il y ait eu plus de 30000 arrestations pour violence domestique dans la capitale depuis le début de la pandémie, les nouvelles unités avaient été mises en place pour renforcer la réponse de la police en se concentrant sur plusieurs centaines des plus prolifiques et agresseurs dangereux.

Les méthodes déployées comprendront la vérification de la vidéosurveillance, le suivi des activités des associés des suspects et la collecte de renseignements dans ce qui a été décrit aujourd’hui par la police comme des opérations «à forte intensité de main-d’œuvre» contre les agresseurs en haut de la «matrice de gravité» élaborée par la force.

La patronne du Met a déclaré que 240 arrestations avaient été effectuées en conséquence, y compris 161 arrestations pour des infractions de violence conjugale, et a exprimé sa détermination à voir davantage d’auteurs traduits en justice.

Ayant averti que les délinquants avaient exploité la pandémie «pour commettre ces crimes horribles qui changent la vie», elle a ajouté: «Des circonstances difficiles ne nous empêcheront pas de protéger le public et de cibler de manière proactive ceux qui causent des dommages.

«Nous avons arrêté plus de 30 000 personnes uniquement pour des infractions de violence conjugale au cours de cette période. Ce travail s’intensifiera et s’intensifiera avec le lancement de ces nouvelles unités visant à traduire en justice certains des délinquants les plus préjudiciables de notre capitale.

«Ces personnes infligent des préjudices graves, souvent entièrement cachés, aux personnes lorsqu’elles se trouvent aux endroits où elles devraient se sentir en sécurité, à la maison, au travail, sur leurs appareils personnels.

«J’exhorte tous ceux qui risquent de devenir une victime ou qui ont des inquiétudes au sujet d’un collègue, d’un ami, d’un être cher – veuillez nous appeler, nous sommes là pour vous.»

Le Commissaire a poursuivi: «La violence domestique affecte des personnes de tous horizons et a un impact profond sur les victimes et leurs familles.

«Il s’agit d’un type de crime sous-signalé et largement caché et il y a souvent un chevauchement entre la violence domestique et d’autres formes de crime violent.»

Le commandant Melanie Dales, l’officier qui supervise la nouvelle purge, a déclaré que c’était une «chose énorme» pour les victimes «de pouvoir sortir des gens comme ça de la rue» et que les nouvelles unités de délinquants prédateurs monteraient des «opérations à forte intensité de main-d’œuvre» pour traquer les suspects les plus à haut risque.

«Nous avons eu des résultats incroyables», dit-elle. «Nous avons eu un agresseur domestique recherché pour deux viols, exceptionnels depuis deux ans, qui vient de nous échapper, et ces unités ont pu se concentrer sur ces individus.

«Ce que nous pouvons faire, c’est vraiment cibler ces personnes, utiliser des renseignements, qui sont leurs amis et qui sont leurs relations, trouver des informations auprès d’eux, en utilisant la vidéosurveillance locale, en faisant une enquête globale qui demande beaucoup de travail.»