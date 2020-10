Beth (Anya Taylor-Joy) est une enfant prodige qui est également sauvage, incontrôlable et a des problèmes avec toutes sortes de vices. Ce qui précède est raconté en quelques minutes au cours du premier chapitre de la série Queen’s Gambit, par Scott Frank, maintenant disponible sur Netflix. En une seule séquence, la caméra regarde attentivement ce jeune talent extrêmement jeune et maussade mettre dans sa bouche quelques pilules qu’elle boira avec un verre d’alcool. Tout ça, avant de s’habiller assister à une partie d’échecs d’une importance particulière.

Taylor – Joy apporte une fragilité diaphane et austère à son personnage, qui va d’un endroit à l’autre dans la pièce encombrée qu’elle occupe dans un Paris à peine visible, avec la maladresse enfantine de quelqu’un qui n’est pas encore assez adulte pour l’ignorer erreurs, mais elle est encore trop jeune pour ressentir une fureur singulière. Nous sommes à la fin des années 1960 et la scène a quelque chose de précipité et d’inachevé. Nous ne savons pas encore grand-chose sur Beth, mais Frank vient de clarifier l’essentiel: c’est une femme – ou sur le point de l’être – considérablement compliquée.

Queen’s Gambit: quoi de neuf sur Netflix

En fait, les sept épisodes de Queen’s Gambit ont un intérêt particulier à approfondir la perception de la peur, de l’angoisse existentielle et de l’incapacité à trouver son identité au milieu d’une situation extravagante. Après avoir présenté son personnage – ou du moins, raconté largement son avenir -, l’histoire remonte à une décennie pour montrer à la fille Beth, comme un orphelin au milieu des rigueurs d’un traumatisme douloureux aux airs de Dickens. Orpheline d’une mère après un accident de voiture, le futur prodige doit tenter de trouver sa place dans le monde.

L’environnement qui vous entoure – oppressant et conservateur – pas le meilleur endroit pour une fille traumatisée, qui doit rapidement assimiler les changements qui l’entourent, tout en rejoignant une communauté dure dans laquelle les religieuses calment les rebelles avec des punitions et des calmants. Mais Beth échappe au contrôle – et de temps en temps, aux analgésiques – dans un espace insulaire qui devient soudainement le monde entier: les échecs.

Basé sur le roman du même nom de Walter Tevis, ce conte de fées moderne au revers sombre singulier est une réinvention des malheureuses héroïnes habituelles de la littérature gothique, uniquement pour notre temps – ou plutôt, pour ce regard étrangement intime sur le talent comme condamnation et vertu – met un accent particulier sur la notion d’inévitable.

L’orpheline, qui jusque-là avait été une nuisance institutionnalisée dans un système anonyme et paroissial, trouve sur l’échiquier un défi pour son esprit et un moyen de canaliser ses prouesses intellectuelles jusqu’alors inconnues vers quelque chose de plus élaboré et de plus puissant. Beth trouve dans les échecs une forme de soulagement du chagrin et de l’isolement, mais aussi un but. Et sur cette prémisse, toute la série est soutenue.

Mais la capacité de Beth est aussi une trappe d’évacuation. Adoptée et transformée en une curieuse célébrité publique (désormais jouée par Taylor-Joy), la série déplace le centre d’intérêt pour montrer, non plus le monde étrange et privé du personnage et sa relation avec une obsession transformée en une forme de triomphe, mais ce qui se passe autour de lui.

Parce que cette jeune prodige adolescente est aussi une anomalie dans un système dominé par les hommes: l’intrigue montre Beth dans son ascension rapide vers la gloire et la reconnaissance. Comme si elle était une célébrité actuelle, Beth monopolise soudain l’attention des médias, les conversations de table et aussi, un type de triomphe qui entre ses mains, est inexplicable. Mais le personnage a aussi un secret: il fait face aux pressions de la reconnaissance et au besoin de réussir avec de l’alcool et des tranquillisants.

C’est, bien sûr, un jeu de lignes narratives. Un qui est aussi si évident qu’il va à l’encontre de l’atmosphère bien réalisée, quelque peu appréhendante qu’il avait dans l’histoire dans ses premiers chapitres et que plus tard, il perd presque par négligence. De la fille qui a évité les tranquillisants dans une institution claustrophobe, à la femme qui les prend parce qu’elle en a besoin, la conception de la dépendance, de la renommée et du potentiel se mêle dans une sorte de course effrénée vers la visibilité et la compétition. Le tout au milieu d’une mise en scène brillante et d’un Taylor – Joy qui assume son rôle d’enfant – adolescent prodige avec un léger cynisme qui dans le sous-texte, a tout interprétation d’une critique inconfortable de la signification du succès au milieu du poids de l’histoire personnelle.

Au fur et à mesure que les chapitres progressent, la série est soutenue par la combinaison improbable de la montée des compétitions, de la lutte de plus en plus frénétique pour la visibilité et aussi, des démons à l’intérieur. Beth se bat du mieux qu’elle peut dans un scénario changeant, mais malgré les intentions de Frank pour que le Gambit de la Reine ait un air excitant, viscéral et légèrement décadent, l’intrigue faiblit en fait quand elle essaie de confronter l’idée de pourquoi nous nous battons. et la façon dont nous le faisons.

Pour Frank, la clé de toute son histoire est le déséquilibre entre la sécurité qu’offre l’échiquier à Beth et le monde extérieur, qui tremble d’un endroit à l’autre au milieu de toutes sortes de transformations. Le pont entre les deux est l’espace sombre des addictions du personnage, mais le scénario ne trouve pas de moyen de faire de vrais liens entre la façon dont Beth se voit, la façon dont elle souhaite être comprise et son ambition.Il y a une description cohérente de la colère, de la peur de l’abandon, de la poursuite d’une rédemption émotionnelle qui ne vient jamais.

Pendant ce temps, les scènes dans lesquelles Beth affronte ses adversaires sont de plus en plus dures et symboliques, mais curieusement, les moins attirantes. Alors même que Beth devient une sensation internationale, le scénario ne sait pas comment régler la question évidente que la concurrence et l’obsession semblent englober tout, tandis que Beth doit trouver un moyen de comprendre sa vie comme un ensemble de pièces brisées. Pour le dernier chapitre, la grande question de savoir quel est le désir de Beth – le vrai, celui qui se cache et celui qui est à peine entrevu – reste complètement non résolue. Peut-être le point le plus bas d’une épopée mineure très divertissante.

L’article Un tableau plein de pièces disparates: la critique du «Queen’s Gambit» de Netflix a été publié dans Explica.co.