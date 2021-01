Les trois hommes avaient profité du soleil pendant le confinement lorsqu’ils ont été attaqués par Saadallah, qui avait entrepris de tuer autant de personnes que possible.

Trois autres, Stephen Young, et Patrick Edwards et Nishit Nisudan, ont tous été poignardés par Saadallah mais ont survécu à l’attaque de Forbury Gardens, à Reading.

Saadallah, qui a crié «Allahu Akhbar» alors qu’il exécutait les coups de couteau, a affirmé qu’il n’était devenu que fugitivement un extrémiste radical.

Mais le juge Sweeney a statué aujourd’hui qu’il était dévoué à la cause djihadiste, ayant combattu avec des extrémistes libyens dans la guerre civile du pays et associé à un prédicateur de haine connu en prison.

Rejetant les allégations selon lesquelles il souffrait peut-être d’une maladie mentale à l’époque, le juge a déclaré: «L’infraction a été commise de manière préméditée, planifiée et soigneusement exécutée, et l’accusé connaissait la nature et la qualité de ses actes, et ce il faisait était mal.

Il a déclaré à Saadallah: «Pour éviter tout doute, je conclus que les six infractions avaient un lien avec le terrorisme.

«Je ne doute pas que ce soit un cas rare et exceptionnel dans lequel une juste punition exige que vous soyez gardé en prison pour le reste de votre vie.

Saadallah a été condamné à la prison à vie pour chacun des meurtres, avec un tarif à vie entière, et des peines de prison simultanées de 24 ans pour les trois tentatives de meurtre.

Il est resté au Royaume-Uni pendant huit ans supplémentaires et avait été recommandé pour expulsion quelques jours à peine avant de commettre l’attaque.

Cependant, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a conclu qu’elle ne pouvait pas le renvoyer du Royaume-Uni en raison de la situation instable dans son pays d’origine.

Saadallah a été filmé en train de préparer l’attaque, notamment en effectuant une reconnaissance du parc et en achetant un couteau dont il savait qu’il causerait le maximum de dégâts.

en relation

Juste un jour avant le meurtre, il a reçu une visite de contrôle à son appartement de la part de policiers mais n’a offert aucun signe des plans qu’il avait élaborés.

Le procureur Alison Morgan QC a déclaré au tribunal que Saadallah avait tenté de détruire son téléphone juste avant l’attaque, au cours de laquelle il avait poignardé les six victimes en moins d’une minute.

“En criant les mots Allahu Akhbar – Dieu est le plus grand – l’accusé a mené une attaque mortelle avec un couteau, tuant les trois hommes avant même qu’ils aient eu la chance de répondre et d’essayer de se défendre”, a-t-elle déclaré.

«Dans la même minute, l’accusé a attaqué d’autres personnes à proximité, poignardant trois autres hommes.

«L’accusé a été d’une efficacité impitoyable dans ses actions et, selon le dossier de l’accusation, l’attaque qu’il a perpétrée a été soigneusement planifiée et exécutée avec détermination et précision.

«De plus, l’accusé croit en la réalisation de cette attaque qu’il agissait à la poursuite d’une idéologie extrémiste qu’il semble avoir depuis un certain temps.

«Il croyait tuer autant de personnes que possible, il accomplissait un acte de jihad religieux.»

Le tribunal a appris que Saadallah avait posé avec des armes alors qu’il était un combattant rebelle en Libye et qu’il avait purgé une peine de prison au Royaume-Uni aux côtés d’Omar Brooks, un terroriste condamné et associé du prédicateur de haine Anjem Choudary.

Il a utilisé son entraînement au combat pour cibler les victimes poignardées sur les zones vulnérables de leur corps, et s’est ensuite coupé avec une lame de rasoir dans le but de prétendre qu’il avait également été une victime poignardée.

«C’était une âme douce et profondément attentionnée et un grand soutien pour ceux qu’il connaissait», a-t-il déclaré.

La mère de M. Ritchie-Bennett, Charlene, a qualifié Saadallah de «rien d’autre qu’un échec» qui «a brutalement tué trois des hommes les plus gentils du monde».

Saadallah a plaidé coupable à trois chefs de meurtre et à trois chefs de tentative de meurtre.

Il ne sera jamais envisagé de sortir de prison.