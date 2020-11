T

L’offre britannique de fruits et légumes est devenue progressivement plus dépendante des pays vulnérables au changement climatique – et la tendance devrait se poursuivre, selon une nouvelle étude.

Le rapport, publié dans Nature Food, constate qu’un tiers des fruits et légumes que nous consommons sont importés de pays vulnérables au changement climatique.

Il prévient que cela entraînera probablement en temps voulu une hausse des prix des produits importants.

Les résultats de l’étude reflètent également un changement dans nos habitudes alimentaires. Ils montrent que la contribution intérieure du Royaume-Uni à l’approvisionnement en fruits et légumes du pays est passée de 42 pour cent en 1987 à 22 pour cent en 2013.

Les Britanniques consomment moins de produits de base traditionnels tels que les choux, qui sont passés de 7,5% de l’offre globale de fruits et légumes en 1987 à 2,5% en 2013.

Parallèlement, l’offre de bananes est passée de 3 pour cent à près de 8 pour cent au cours de la même période.

Les fruits et les légumes sont des éléments essentiels d’une alimentation saine. Mais en 2018, l’enquête sur la santé du gouvernement a révélé que seulement 28% des adultes et 18% des enfants consommaient les cinq portions recommandées par jour.

Des prix plus élevés ou un manque de disponibilité de certains favoris pourraient rendre la promotion d’une alimentation saine encore plus difficile.

Le Dr Pauline Scheelbeek, professeur adjoint à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), qui a dirigé l’étude, a déclaré: «Les schémas commerciaux actuels du Royaume-Uni et le changement climatique signifient que l’approvisionnement en fruits et légumes au Royaume-Uni n’est pas sûr. La reconnaissance du fait que le commerce est un élément clé de la résilience du système alimentaire est donc une information vitale pour les décideurs.

«La dépendance accrue à l’égard des importations de fruits et légumes en provenance de pays vulnérables au climat, si aucune mesure d’adaptation au changement climatique n’est prise dans les pays producteurs, entraînera des problèmes d’approvisionnement en fruits et légumes au Royaume-Uni et affectera potentiellement le prix et la consommation de ces aliments. “

Alan Dangour, professeur à LSHTM, a déclaré: «Il ressort très clairement des tendances sous-jacentes de la production et du commerce alimentaires que le Royaume-Uni dépend de plus en plus des pays vulnérables au climat pour ses approvisionnements en fruits et légumes.

«Le gouvernement ne peut pas ignorer ces tendances ou il manquera à son devoir principal de protéger sa population contre les chocs futurs. J’appelle le gouvernement à faire plus maintenant pour soutenir la production alimentaire nationale, renforcer la résilience du système alimentaire national et assurer l’approvisionnement. d’une alimentation saine et durable pour tous. »