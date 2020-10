Sans aucun doute, la deuxième saison des Mystères non résolus de Netflix est beaucoup plus adulte et sobre que ne l’était son premier volet expérimental. Qui a essayé de mélanger – et a réussi – le ton émotionnel de l’original avec l’enquête méthodique sur les crimes non résolus, qui a rendu le spectacle célèbre dans toutes ses réinventions.

C’était un pari risqué, après le le programme passera par toutes sortes de tons et de rythmes entre 1987 et 2010 et à travers divers canaux et horaires de diffusion. Pour le nouveau millénaire, la série acquiert un ton objectif et froid et se passe de présentateur, ce qui pourrait signifier une ressemblance plus qu’incommode avec de nombreuses autres séries sur les mystères et les crimes inachevés.

Mais la production a réussi à dépasser la possibilité et est devenue l’un des hits de l’année sur Netflix: la plateforme a profité de la veine et a créé tout un phénomène dans les réseaux sociaux, qui comprenait des mises à jour des cas présentés et même un fichier Drive ouvert au public. avec quelques faits supplémentaires sur les différents événements mis en scène. Cela a apporté un nouveau niveau d’interaction entre les fans de longue date de la série et de l’ancien format, ainsi que l’ajout d’intérêt aux plus récents, avec des utilisations et des ressources impensables il y a vingt ans. Le résultat a été une expérience intéressante, que Netflix n’a pas tardé à renouveler pour une deuxième saison tant attendue.

Les nouveaux épisodes sont beaucoup plus sophistiqués que les précédents, bien que cette fois il soit particulièrement frustrant que les crimes montrés manque de résolution qu’ils n’auront peut-être pas à l’avenir.

L’accent sur le fond médico-légal du programme a augmenté à mesure que le fil narratif prend une plus grande distance scientifique par rapport aux événements racontés, ce qui fait que cette seconde approximation de la formule régulière du programme est un regard beaucoup plus froid sur les cas de ce que c’était dans la première saison.

Le changement est notoire, parfois nécessaire, mais dans plusieurs des chapitres il manque un certain lien émotionnel non seulement avec le contexte de la situation qui survient, mais aussi avec la perspective de l’incapacité à mettre fin aux situations de nature tragique.

Mystères non résolus: retour décevant

Ainsi, les nouveaux chapitres de Mystères non résolus finissent par être une combinaison pas toujours solide entre une enquête criminelle à part entière et une version fictive et sévère de circonstances qui nécessitent peut-être un regard légèrement plus humain pour être pleinement comprises.

Sans aucun doute, c’est peut-être une tentative réfléchie de donner un ton plus cohérent et surtout précieuse à une série qui dépend de sa crédibilité et de sa vraisemblance à fonctionner, mais qui éloigne le concept de ce qui a rendu célèbre son ancienne version, dans laquelle la notion d’humain et l’impuissance de la qualité incomplète des situations raconté était d’une importance particulière.

Les six nouveaux épisodes sont spécifiquement une réévaluation des enquêtes menées à l’époque, sans autre incitation que de suivre en ligne droite les événements qui ont conduit à des conclusions disparates.

Il n’y a pas d’ajouts, une identification du programme à son identité – celle de discuter publiquement des cas d’intérêt collectif -, ni la personnalité incontestable que sa saison précédente montrait peut-être, dans ses erreurs et son ton légèrement mélodramatique.

Il est bien connu que la production amélioré visuellement et narrativement: Netflix semble avoir accordé une attention considérable à l’augmentation de la qualité visuelle et narrative de l’un de ses produits de l’année, donc si avant il y avait des critiques sur la mise en scène, l’intrigue et même la perception de la crédibilité du contexte, en cette fois, la série est beaucoup plus luxueuse et impeccablement conçue. Mais l’emballage coûteux ne semble pas ajouter trop au sens essentiel de la série, et c’est peut-être son plus gros défaut.

Le premier chapitre de Unsolved Mysteries – réalisé par Don Argott – raconte l’histoire de John ‘Jack’ Wheeler et comment sa mort inexplicable est tout à fait ce qui semble être l’œuvre d’un crime dont la résolution est incapable de surmonter les aspects physiques qui l’entourent. à la scène du crime, à l’enquête ultérieure et à la fin du voyage déprimant de l’histoire vers un certain vide de sens.

Si la saison dernière il y avait un sentiment d’urgence directement lié à la perception du programme de trouver un coupable, dans la seconde il y a une certaine résignation que cela ne se produira pas et pour des raisons qui dépassent la simple explication. Du fait que la scène du crime se trouve dans une décharge du Delaware – où il est impossible de recueillir des preuves – aux théories du complot entourant le meurtre, il y a une incapacité du programme. pour assembler les pièces de la bonne façon et lier le public à la nécessité d’un débat. Pourquoi le faire s’il est évident que le cas ne sera pas résolu maintenant ou plus tard?

Cela, malgré le fait que Unsolved Mysteries utilise ses ressources renouvelées pour montrer l’enquête compliquée, et surtout la façon dont la technologie leur a permis au moins d’être reconstruite la nuit avant le meurtre de la victime. Mais sans la curiosité inévitable – est-ce que quelqu’un, quelque part dans le monde, pourrait avoir la clé pour comprendre ce qui s’est passé? – le chapitre flotte un peu à la dérive au milieu d’hypothèses vagues et du sentiment qu’aucun effort, aussi sophistiqué soit-il, ne mènera nulle part.

Bien sûr, la proposition de montrer des histoires sans réponse a eu un impact considérable la saison dernière où une bonne partie des cas a été publiquement débattue sur les réseaux sociaux et même la réouverture de l’un d’entre eux a été réalisée.

Cependant, cette fois, la possibilité est complètement éclipsée: Dans Unsolved Mysteries Chapter 3 intitulé Death Row Fugitive et réalisé par Robert M. Wise et Clay Jeter, l’intrigue se concentre sur les étranges événements juridiques entourant l’affaire du récidiviste Lester Eubanks, accusé dans le Dans les années 1960, il a assassiné une jeune fille de 14 ans à Mansfield, Ohio, et condamné à mort après un procès très public.

Mais la condamnation n’a pas été exécutée: en 1972, la peine de mort a été abolie dans l’État et Eubanks a été inclus dans un programme de travail externe, malgré les recommandations du tribunal et aussi, de différents responsables liés à l’affaire. L’année suivante, le criminel s’était échappé puis avait disparu sans laisser de trace.

L’épisode raconte comment il a été possible de revoir le dossier judiciaire et d’incorporer les informations aux plus recherchés aux États-Unis sans impliquer, tôt ou tard, la promesse de certaines données que, en fait, le programme laisse entendre est douteux peut être trouvé après presque trente ans de l’événement. Il en va de même pour l’épisode Stolen Kids, réalisé par Jessica Dimmock, qui raconte l’histoire de deux enfants enlevés sur l’avenue Lenox à Harlem 1989 à trois mois d’intervalle entre les deux cas.

L’épisode met l’accent sur l’absence totale de données, ainsi que sur le fait qu’après 25 ans, il est peu probable qu’il y ait des indices sur ce qui est arrivé aux enfants. Quel est alors le but de montrer le cas? Le chapitre a aussi un air sensationnel qui est un peu inconfortable au milieu de la sobriété du reste de la tranche.

Le meilleur épisode de la saison est peut-être Tsunami Spirits, réalisé par Clay Jeter, qui raconte ce qui s’est passé lors du tremblement de terre et du tsunami que le Japon a subis en 2011, qui a tué 15 584 personnes et fait 2533 disparus. La hauteur maximale du tsunami était de 131 pieds, on le voit dans une trace. Mais au lieu de passer du temps à reconstruire les souffrances collectives, l’épisode met l’accent sur une série de histoires curieuses et parfois terrifiantes, qui entourent la ville d’Ishinomaki après la tragédie.

C’est peut-être le chapitre le plus proche de l’essence de la saison précédente et celui qui résume le mieux la recherche de réponses à l’inexplicable qui a fait la renommée du format, ce qui est une agréable surprise au milieu des séquences sobres et parfois ennuyeuses du reste de les épisodes.

Au final, la deuxième saison de Unsolved Mysteries effectue un travail minutieux de reproduction de situations d’un intérêt considérable, mais sans atteindre cette empathie avec le public qui a conduit la précédente à devenir un impact sur les réseaux sociaux et dans la grande conversation virtuelle. . Aurez-vous une chance de réparer le chemin? Il ne reste plus qu’à attendre.

