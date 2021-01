Un triangle amoureux présumé sépare Horacio Pancheri et Marimar Vega | INSTAGRAM

Depuis quelques jours, les fans du couple composé de Horacio Pancheri et Marimar Vega ont remarqué des signes que les deux artistes se sont distancés sur Instagram, quelques mois à peine après deux ans de rencontres, les acteurs sont devenus le sujet de conversation pour certains internautes qui ont détecté, depuis vendredi dernier, un comportement différent en eux , comme le fait qu’il ne la suit plus sur Instagram ou que certaines images aient été supprimées du profil de l’acteur.

C’est vrai, l’Argentin avait enlevé toute trace de sa copine de ce réseau social car, en plus de supprimer les clichés dans lesquels il est apparu avec elle, il a également cessé de la suivre, signe qui en ces temps peut en dire long, mais Horacio n’a pas été le seul à avoir réalisé cette dernière action, car il est également parti pour faire partie de la communauté des followers de l’actrice sur Instagram.

Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le Profil de Horacio, chez Marimar, il y a encore toutes les photos pour lesquelles ils ont posé ensemble, la dernière étant partagée juste le jour de Noël, en décembre dernier.

On se souvient que l’actrice mexicaine et l’acteur argentin se sont rencontrés lors des enregistrements de la série mexicaine “Le jeu des clés”Depuis lors, le béguin entre eux est survenu et c’est pendant le tapis rouge qu’ils étaient très affectueux et ne pouvaient nier que quelque chose au-delà de l’amitié se passait entre eux.

Mais bien que tout semblait être du miel sur des flocons dans le couple public, un magazine de divertissement renommé a donné des détails sur ce qui s’est passé avec Horacio Pancheri et Marimar Vega, puisqu’un ami proche du célèbre a commenté qu’il avait mis fin à leur relation parce que le célèbre est jaloux et possessif. a même appelé sa petite amie toxique.

Et, selon ce qui a été mentionné dans le magazine, la source proche de l’acteur argentin a commenté qu’il avait décidé de mettre fin à ses fiançailles avec l’actrice il y a deux semaines, car il en avait marre de sa jalousie, car il ne pouvait pas aller chez des amis ” réunions parce que Marimar s’est mis en colère.

Comme si cela ne suffisait pas, après avoir révélé qu’Horacio préférait mettre fin à la relation, la source a assuré qu’il avait déjà une nouvelle conquête et qu’il était une belle actrice plus jeune que Vega, commentant ainsi que c’est son partenaire de feuilleton Gala Montes avec qui verrouille lui-même dans le camping-car de l’actrice.

De cette façon, il a commenté: «La vérité est qu’il a déjà une autre relation, c’est avec son partenaire de feuilleton, avec Gala Montes; Ils sont tous les deux devenus incontrôlables, mais que puis-je vous dire, il est heureux, il a 20 ans, il est très calme, tendre, doux et non toxique, le mieux c’est qu’il est très jeune et cela le motive fou; il est fasciné par elle »a affirmé la source.

De la même manière, il a commenté que dans les forums leur relation est déjà évidente, et pour cette raison il a décidé de mettre fin à Marimar, car même dans les lieux, ils s’enferment dans son camping-car, c’est pourquoi toute la production connaît leur romance. , puisqu’ils les ont vus ensemble et ont remarqué leurs verrouillages évidents.

De même, l’ami de Pancheri a également avoué au magazine que Vega restait à l’écart, à sa recherche, mais il a préféré la bloquer à l’époque, mais il l’a déjà déverrouillée.

Il a également commenté que le célèbre a été plus que dévasté par la rupture, et a même appelé Horacio en pleurant pour avoir l’opportunité de se réconcilier avec lui.

De son côté, Marimar Vega n’a pas donné de détails à ce sujet après qu’Horacio Pancheri ait supprimé toutes les photos où elle était apparue, bien qu’une photo récente de la célèbre sur son profil officiel Instagram ait laissé les utilisateurs intrigués, car cela pourrait lui être un indice.