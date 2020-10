Demain, un vaisseau spatial américain à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre se faufilera jusqu’à un astéroïde plus grand que l’Empire State Building et accrochera une poignée de roches à sa surface. Si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial stockera la précieuse cache de roches à l’intérieur de son ventre et finira par transporter les matériaux sur Terre, où ils pourront être étudiés par des scientifiques dans un laboratoire.

Le vaisseau spatial volant ces roches s’appelle OSIRIS-REx, une partie de la toute première mission de la NASA chargée de renvoyer des échantillons d’un astéroïde sur Terre. Lancé en septembre 2016, OSIRIS-REx a passé deux ans à voyager vers un astéroïde nommé Bennu. Depuis son arrivée en 2018, le vaisseau spatial encercle l’astéroïde et le cartographie avec des détails atroces, afin de trouver le bon endroit pour prélever un échantillon.

Maintenant, après des années de planification et de répétitions, l’équipe OSIRIS-REx est enfin prête à attraper des roches d’astéroïdes. Leur vaisseau spatial étendra un bras robotique mince qui tapotera doucement la surface de Bennu, balayant une infime quantité de matériau à l’intérieur du véhicule.

Fournir aux scientifiques une image de bébé du système solaire

Ramener à la maison un échantillon vierge de matériau d’astéroïde reviendrait à fournir aux scientifiques une image de bébé du système solaire. Les chercheurs pensent que les astéroïdes sont restés relativement inchangés depuis la naissance des planètes du système. En étudiant ces échantillons avec du matériel de laboratoire, ils pourraient en apprendre encore plus sur les matériaux qui étaient présents à l’aube du système solaire.

Mais rien de tout cela ne peut arriver si OSIRIS-REx ne s’acquitte pas de sa tâche la plus importante, c’est pourquoi demain est un si grand jour pour l’équipe de mission. Et comme il faut jusqu’à 18 minutes pour envoyer un signal à OSIRIS-REx pour le moment, le vaisseau spatial doit tout exécuter par lui-même.

«Nous devons vraiment faire preuve de discrétion», a déclaré Sandy Freund, responsable du soutien à la mission pour OSIRIS-REx chez Lockheed Martin, à The Verge. «Le véhicule doit être autonome et capable de tout gérer seul.»

L’astéroïde Bennu, vu depuis OSIRIS-REx. Image: NASA

La collecte de cet échantillon est une opération délicate – une opération qui a nécessité une tonne de préparation et de travail supplémentaires au cours des dernières années. C’est parce que Bennu s’est avéré être une sacrée surprise. Les données recueillies par plusieurs télescopes avant le lancement du vaisseau spatial donnaient l’impression que Bennu avait une surface semblable à une plage, remplie de nombreux grains fins qui seraient faciles à collecter. Les ingénieurs ont conçu le véhicule et son logiciel de guidage avec ce type d’astéroïde à l’esprit.

Puis OSIRIS-REx est arrivé à Bennu et a pris les premières images rapprochées de l’astéroïde. «Une fois que nous avons commencé à voir la surface de Bennu, nous savions que nous allions devoir changer d’approche», dit Freund. Bennu s’est avéré être beaucoup plus rugueux et rocheux que tout le monde ne l’avait prévu, avec des rochers de la taille des bâtiments parsemant sa surface. Un terrain rocheux peut être difficile à naviguer, et si le vaisseau spatial entre en contact avec un rocher particulièrement gros, le véhicule pourrait basculer et dévier de sa trajectoire.

«Nous savions que quelque chose allait nous surprendre»

Cependant, l’équipe était prête à ce que quelque chose d’inattendu se produise à Bennu. “[During development] J’ai mis en place un modèle de forme de Bennu, et j’ai dit: “ C’est ce pour quoi nous pensons que nous concevons ”, et j’ai mis un gros point d’interrogation à côté et j’ai dit: “ C’est ce que nous allons obtenir, «» Dante Lauretta, le chercheur principal d’OSIRIS-REx à l’Université de l’Arizona, raconte The Verge. «Nous savions que quelque chose allait nous surprendre.»

Le Bennu extra-rocheux signifiait que l’équipe OSIRIS-REx devait ajouter un logiciel supplémentaire à son vaisseau spatial. Ils ont prolongé la mission et passé le temps supplémentaire à créer des cartes 3D de la surface de Bennu, à construire un catalogue de toutes les roches, rochers et bosses situés sur l’astéroïde. Le véhicule s’appuiera fortement sur ce catalogue comme guide de référence lorsqu’il s’approche de Bennu pour prélever un échantillon.

«Le vaisseau spatial prend des photos, et il les compare à ce catalogue, et il remarquera que:« Je m’attendais à ce que cette fonctionnalité soit ici; il est en fait déplacé d’un mètre vers l’ouest. Cela signifie que ma position n’est pas correcte », dit Lauretta. Dans ce scénario, OSIRIS-REx ajustera sa position et sa vitesse en conséquence. Un tel système permet à l’engin spatial d’être beaucoup plus précis lorsqu’il entre pour la prise d’échantillons finale.

Le cratère Nightingale sur Bennu, avec la taille relative du vaisseau spatial OSIRIS-REx. Image: NASA

L’équipe a également donné à OSIRIS-REx sa propre façon d’abandonner la collecte d’échantillons si les choses deviennent risquées. Inclus dans ses cartes 3D est une soi-disant «carte des dangers», qui identifie tous les rochers et rochers qui pourraient poser un problème pour le vaisseau spatial lorsque le véhicule s’approche de Bennu. Si OSIRIS-REx se voit approcher de l’un de ces dangers, il peut décider de lui-même d’arrêter le processus d’échantillonnage et de s’éloigner de l’astéroïde.

Armé de ces outils, le vaisseau spatial OSIRIS-REx est presque prêt à prélever un échantillon de sa cible sur Bennu – un grand cratère appelé Nightingale. Il est rempli de rochers et de roches déchiquetées qui pourraient gâcher la mission. Mais l’équipe est prête à prendre le risque, car elle pense que cette zone peut être le meilleur endroit pour trouver de l’eau et des matières organiques sur Bennu. En fait, une étude récente de la région a révélé que les molécules de carbone associées à la vie biologique se cachent probablement dans le cratère. Cela ne signifie pas que la vie est présente sur Bennu, mais cela pourrait signifier que les éléments constitutifs de la vie pourraient être sur l’astéroïde – et qu’ils étaient également présents lorsque le système solaire ne faisait que commencer.

Cette année, l’équipe OSIRIS-REx a effectué deux répétitions générales, envoyant le vaisseau spatial près de la surface de Bennu comme s’il était sur le point de prélever un échantillon. Lors de la deuxième répétition, OSIRIS-REx est venu à seulement 131 pieds (40 mètres) de l’astéroïde. Demain à 18 h 12 HE, le vaisseau spatial fera la vraie chose et voyagera jusqu’à la surface avec son bras robotique étendu. Dans le cadre du plan, un appareil cylindrique à l’extrémité du bras tapotera doucement un petit endroit sur Nightingale pendant seulement cinq secondes, libérant une explosion d’azote gazeux. Cet air devrait pousser quelques roches dans le cylindre, qui seront éventuellement stockées à l’intérieur du véhicule OSIRIS-REx.

Cette année, l’équipe OSIRIS-REx a fait deux répétitions générales

Si, pour une raison quelconque, OSIRIS-REx passe par tout le processus et ne récupère pas d’échantillon, l’équipe peut certainement réessayer. Ils ont suffisamment de carburant pour passer du temps à Bennu jusqu’en mai si nécessaire. Le seul facteur limitant est l’azote gazeux à bord du vaisseau spatial. OSIRIS-REx ne contient que trois bouteilles d’azote et une bouteille pleine est libérée à chaque tentative d’échantillonnage. Donc, en réalité, OSIRIS-REx ne peut essayer de saisir un échantillon complet que trois fois. «Nous ne tirerons une bouteille que si nous prenons contact», déclare Freund.

Il est également possible qu’OSIRIS-REx se rapproche et décide d’interrompre en raison d’un rocher dangereux. Si cela se produit et qu’aucun azote n’est libéré, l’équipe a toujours la possibilité de faire trois tentatives d’échantillonnage complètes. Le problème, cependant, est qu’ils devront probablement choisir un autre endroit pour échantillonner l’astéroïde. OSIRIS-REx devra allumer ses propulseurs pour s’éloigner de Bennu en cas de danger, ce qui pourrait rendre les choses un peu compliquées.

«Cela va probablement pousser un tas de choses et vous allez changer le site», dit Lauretta. Cela invaliderait complètement la carte créée par l’équipe pour Nightingale.





Le bras d’échantillonnage d’OSIRIS-REx se rapproche de Bennu lors de sa deuxième répétition. Image: NASA

Les ingénieurs ont cependant plusieurs sites de sauvegarde. Si Nightingale était ruiné, ils passeraient à un site appelé Osprey, qui est en fait un peu moins cahoteux que la première cible. Et si Osprey est ruiné, il y a aussi d’autres endroits à essayer. Alors vraiment, la capture d’échantillons de demain n’est que la première tentative.

Mais si la capture d’échantillons est un succès, l’équipe OSIRIS-REx est prête à ramener l’un des plus grands échantillons de matériel d’un astéroïde jamais récupérés. Deux vaisseaux spatiaux japonais – Hayabusa et Hayabusa 2 – ont déjà prélevé des échantillons d’astéroïdes, mais les traits ont été faibles; le premier a rapporté moins d’un milligramme d’échantillons de roches, tandis que le second – actuellement en route vers la Terre – peut renvoyer environ 100 milligrammes d’échantillons. OSIRIS-REx va essayer d’accrocher jusqu’à 60 grammes (2,1 onces) de matériel de Bennu, et le véhicule a la capacité de saisir jusqu’à 2 kilogrammes – nos 4,5 livres. Et le vaisseau spatial devrait également être en mesure de déterminer la taille d’un échantillon qu’il a prélevé.

«Nous espérons que nous sommes un peu de bonnes nouvelles à une époque où il y a un peu de pénurie»

En fonction de l’ampleur du transport de demain, l’équipe OSIRIS-REx peut décider de faire un deuxième essai pour obtenir encore plus de matériel. Mais s’ils déterminent qu’ils ont jusqu’à 60 grammes de matériau dans le ventre du vaisseau spatial, ils commenceront à se préparer pour rentrer chez eux, avec l’intention de quitter Bennu en mars. Cela commencera un voyage de deux ans sur Terre, les échantillons parachutant dans le désert de l’Utah en septembre 2023.

C’est une façon incroyablement longue et compliquée de revenir dans le passé, avec de nombreux défis qui surgissent en cours de route. D’une part, toutes les répétitions pour le prélèvement d’échantillons ont eu lieu cette année pendant la pandémie COVID-19, l’équipe de la mission OSIRIS-REx étant beaucoup plus dispersée que prévu. Mais Lauretta dit que tout le monde s’est adapté et qu’ils sont prêts à assumer cette tâche énorme sans se rassembler comme prévu. Il espère également que leur succès de demain en inspirera d’autres pendant ce qui a été une année sombre.

«Nous espérons que nous sommes un peu de bonnes nouvelles à une époque où il y a un peu de pénurie», déclare Lauretta. «C’est quelque chose que les gens peuvent célébrer comme une grande réussite.»