Un vaisseau spatial européen et japonais est sur le point de lancer une fronde autour de la planète Vénus, exécutant une courte danse gravitationnelle qui changera la trajectoire du véhicule dans l’espace. Cette manœuvre critique aura lieu juste avant minuit, heure de l’Est, et le vaisseau spatial doit clouer sa routine pour atteindre sa destination ultime – Mercure – dans les cinq prochaines années.

Le vaisseau spatial faisant ce swing planétaire est BepiColombo, qui est en réalité deux vaisseaux spatiaux enveloppés en un. Le véhicule se compose d’un vaisseau spatial supervisé par l’Agence spatiale européenne et d’un autre supervisé par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. Une fois qu’ils atteignent Mercure, le vaisseau spatial séparera et orbitera indépendamment le petit monde, rassemblant des données sur la structure, l’atmosphère, le champ magnétique de Mercure, etc.

«En fait, vous avez besoin de beaucoup d’énergie pour mettre un vaisseau spatial en orbite autour de Mercure.»

Lancé en octobre 2018, BepiColombo est actuellement au milieu d’un long voyage de sept ans, le vaisseau spatial entrant sur l’orbite de Mercure à la fin de 2025. La route vers Mercure est longue en raison de l’emplacement de la planète dans notre système solaire. Puisque Mercure est si proche du Soleil, tout vaisseau spatial essayant de visiter la planète va ressentir un très gros tiraillement de l’étoile massive – une attraction gravitationnelle qui fait accélérer les véhicules.

Lors de la conception de la mission BepiColombo, les ingénieurs ont décidé d’utiliser les planètes intérieures comme pédales de frein pour ralentir le vaisseau spatial. «Vous avez besoin de beaucoup d’énergie, en fait, pour mettre un vaisseau spatial en orbite autour de Mercure», explique Johannes Benkhoff, un scientifique du projet pour BepiColombo à l’ESA, à The Verge. «Et il y a deux alternatives pour obtenir cette énergie: l’une est d’avoir beaucoup de carburant, ce qui rendra votre vaisseau spatial encombrant et lourd. L’autre alternative est d’utiliser l’aide des planètes.

Tout au long de son voyage sur la route de sept ans, BepiColombo devrait effectuer neuf survols de planètes, tirant parti de la gravité de ces mondes pour ralentir le vaisseau spatial et modifier légèrement l’orbite du véhicule autour du Soleil. BepiColombo a déjà effectué un survol de la Terre en février, et à 23 h 58 HE ce soir, le vaisseau spatial effectuera le premier des deux survols de Vénus. Une fois ceux-ci terminés, BepiColombo effectuera six survols de Mercure avant de se mettre en orbite autour de la planète en décembre 2025.

Voler par Vénus est crucial pour la trajectoire du vaisseau spatial, mais la manœuvre offre également une excellente occasion à BepiColombo d’étudier la planète. Et il y a beaucoup de scientifiques très désireux d’étudier Vénus en ce moment. En septembre, les scientifiques ont annoncé qu’ils avaient détecté des traces d’un gaz appelé phosphine dans l’atmosphère de Vénus – un gaz qui est très largement associé à la vie ici sur Terre. La détection est loin d’être suffisante pour dire que la vie existe sur Vénus, mais les scientifiques sont très curieux d’en savoir plus sur le gaz et d’où il peut provenir.

«De nombreuses sources nous ont demandé:« Que pouvez-vous faire à propos de la phosphine? Allez-vous le regarder? »

Benkhoff dit que l’équipe de BepiColombo a reçu de nombreuses demandes pour que le vaisseau spatial recherche de la phosphine dans les nuages ​​vénusiens. «Bien sûr, la détection de la phosphine a beaucoup attiré Vénus», dit-il. «De nombreuses sources nous ont demandé:« Que pouvez-vous faire à propos de la phosphine? Allez-vous le regarder? »

Il dit que l’équipe est heureuse de chercher le gaz, mais il ne s’attend pas à obtenir de très bonnes données puisque les instruments de BepiColombo sont optimisés pour Mercury, où les températures sont plus chaudes. «Je doute que notre instrument soit suffisamment sensible pour le détecter», dit Benkhoff. «Cela ne veut pas dire que nous ne l’examinons pas, mais il est très, très improbable que nous contribuions ici.» Cependant, les ingénieurs espèrent étudier de nombreux autres types de gaz supposés être présents dans les nuages ​​de Vénus. Et ils s’attendent à obtenir de belles photos avec quelques «caméras selfie».

Bien que ce survol de Vénus soit passionnant, Benkhoff note que le prochain sera encore plus doux. Ce soir, BepiColombo se trouvera à environ 6 650 miles, ou 10700 kilomètres, de la surface de la planète. Mais en novembre, le vaisseau spatial volera à nouveau près de Vénus, se rapprochant 20 fois et se rapprochant à moins de 341 miles, ou 550 kilomètres. À bien des égards, il s’agit d’un essai scientifique pour cette deuxième manœuvre de fronde, dit Benkhoff. «Nous espérons que pendant ce survol, nous pourrons même obtenir de meilleurs résultats et une résolution plus élevée.»