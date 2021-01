L

Les dirigeants du conseil d’iverpool ont appelé à un autre verrouillage national pour contenir la nouvelle souche de Covid-19 et éviter une “catastrophe”.

Le maire par intérim de la ville, la conseillère Wendy Smith, et le cabinet du conseil municipal dirigé par les travaillistes affirment que la vitesse de l’augmentation des cas de coronavirus, entraînée par la nouvelle souche virulente, a atteint des «niveaux alarmants» et qu’une action urgente est désormais nécessaire pour sauver des vies et le NHS.

La nouvelle souche de Covid-19 transmet plus rapidement et est plus répandue à Londres et dans le sud-est, où les hôpitaux sont devenus étirés.

On pense que la tension se propage du sud au nord, entraînant une pression croissante sur le NHS.

Les cas à Liverpool ont presque triplé au cours des deux dernières semaines pour atteindre 350 pour 100000, bien que la ville ait mené avec succès le projet pilote national de tests communautaires, ce qui en a fait la première ville à être sortie du niveau 3 et au niveau 2.

L’appel à un nouveau verrouillage a été lancé dimanche dans une déclaration du conseil municipal, de Cllr Wendy Simon et du membre du Cabinet chargé de la santé publique, Cllr Paul Brant.

L’actuel maire de la ville, Joe Anderson, est sous caution de la police, soupçonné de complot en vue de commettre des pots-de-vin et d’être témoins d’intimidation.

Le communiqué disait: “Il est clair que le pays est maintenant à la croisée des chemins avec Covid-19.

«La dure réalité est qu’aujourd’hui cette nouvelle souche virulente du virus est en forte augmentation et nous devons agir maintenant pour éviter une crise qui provoquera encore plus de douleur et d’angoisse.

«Nous avons besoin que le gouvernement écoute ceux qui sont en première ligne, tant dans nos hôpitaux que dans nos services de première ligne.

“En tant que nation, nous pouvons faire face à un verrouillage. Nous l’avons déjà fait et nous le pouvons encore. Plus vite nous nous en entrons maintenant, plus il y aura de vies sauvées et plus vite le rétablissement sera.

«Oui, il y aura des difficultés pour nos secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie, mais ils veulent une sécurité à long terme et une reprise solide et un verrouillage fournit les deux.

“Un paquet supplémentaire de soutien social et économique sera également nécessaire, en particulier pour protéger les plus vulnérables.”

Les conseillers ont déclaré qu’il était “évident” que le système de niveaux ne fonctionne pas pour lutter contre le virus.

Ils ont ajouté: «Les tarifs de Londres sont une énorme source de préoccupation et nous verrons bientôt ces tarifs ici et dans le reste du pays.

«Prenons une longueur d’avance et agissons maintenant. Nous connaissons tous trop bien les conséquences désastreuses et les coûts si nous ne le faisons pas, en particulier pour les plus vulnérables de nos communautés.

“Des millions de Britanniques ont fait de nombreux sacrifices ces 10 derniers mois et aucun de nous ne veut voir ces efforts se perdre. Beaucoup de progrès ont été réalisés pour limiter le virus, mais nous ne pouvons faire grand chose qu’en tant qu’individus.

“Le pays est actuellement confronté à une catastrophe qui annulera une grande partie de ce qui a été accompli si nous n’agissons pas comme un seul”.