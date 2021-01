Samedi, un avion de passagers de Sriwijaya Air avec 62 personnes à bord aurait perdu le contact avec les contrôleurs aériens peu de temps après avoir décollé de Jakarta, la capitale de l’Indonésie, selon CBS News. L’avion a disparu du radar quatre minutes après son décollage. L’avion impliqué était le 737-500, qui est beaucoup plus ancien que le 737 MAX de Boeing qui était en proie à des problèmes.

Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le vol concerné, le vol SJ182, avait été retardé d’une heure avant de décoller à 14 h 36, heure locale. L’avion a ensuite disparu du radar quatre minutes plus tard, Sumadi ajoutant que le vol avait disparu après que le pilote a contacté le contrôle aérien pour monter à une altitude de 29 000 pieds. Flightradar24, un service de suivi aérien fiable, a partagé via Twitter que le vol SJ182 avait perdu plus de 10000 pieds d’altitude en moins d’une minute.

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué que le vol SJ182 effectuait un vol estimé à 90 minutes de Jakarta à Pontianak, la capitale de la province du Kalimantan occidental sur l’île de Bornéo en Indonésie. Sur les 62 personnes à bord de l’avion, 56 étaient des passagers et six étaient des membres d’équipage (il convient de noter que Sumadi a déclaré plus tôt lors d’une conférence de presse qu’il y avait 12 membres d’équipage dans l’avion, donc le dossier exact n’est pas clair). Des rapports locaux de Jakarta ont noté que des pêcheurs de la région des Mille-Îles, une chaîne d’îles au nord de Jakarta, ont repéré des objets métalliques qui seraient des parties d’un avion. Selon ., Bagus Puruhito, chef de l’agence indonésienne de recherche et de sauvetage Basarnas, a déclaré que des équipes avaient été dépêchées dans les eaux nord de Jakarta afin de rechercher l’avion disparu. L’agence a noté qu’aucun signal de radiobalise via l’avion n’avait été détecté.

Agus Haryono, un autre responsable de Basarnas, a déclaré que des débris soupçonnés de provenir du vol SJ182 avaient été trouvés dans la région. Cependant, ils n’ont pas pu confirmer si les articles provenaient du vol manquant. Sriwijaya Air a déclaré qu’elle rassemblerait plus d’informations sur la situation avant de publier une déclaration plus complète sur l’incident. Comme mentionné précédemment, l’ancien modèle 737-500, qui a près de 27 ans, est beaucoup plus ancien que le 737 MAX de Boeing, qui était en proie à des problèmes. Un modèle 737 MAX a été impliqué dans un accident au large de Jakarta en 2018, tuant les 189 personnes qui se trouvaient à bord du vol Lion Air. En ce qui concerne les 737-500, ils sont largement pilotés et n’ont pas le même système qui a été impliqué dans les catastrophes du 737 MAX. Un porte-parole de Boeing a déclaré à propos du vol manquant de Sriwijaya Air: “Nous sommes au courant des reportages des médias en provenance de Jakarta et nous suivons de près la situation. Nous travaillons pour recueillir plus d’informations.”