L’acteur Eddie Hassell, star de l’émission NBC Surface, a été tué ce dimanche matin quelque part au Texas, a rapporté TMZ.

Selon le représentant de la célébrité, il est mort, à 30 ans, après une décharge dans ce qui semblait être un détournement de voiture; son équipe fait des recherches pour en savoir plus.

Dans Surface a joué Phil Nance pendant plusieurs épisodes de l’émission; Il a également participé à The Kids Are All Right, où il a joué Clay, le meilleur ami du personnage de l’acteur Josh Hutcherson, Laser.

Il a également joué un rôle régulier dans le drame Lifetime. Servantes sournoises, durant quatre saisons, où il a donné vie à Eddie Suarez, fils du personnage de l’actrice Ana Ortiz, Marisol.

D’autres productions pour lesquelles il partageait les crédits étaient Family Weekend, ‘Till Death et de brefs camées dans des films et des séries comme 2012 Des os, Jobs, Bomb City, entre autres projets.

En plus de sa facette d’artiste, Hassell était un surfeur passionné, un patineur et un écrivain publié; a publié son livre Someone Should You Tell You.

Selon certains rapports qui ont émergé, le moment de l’accident se serait produit quelques minutes après que la star de cinéma ait quitté la maison de sa petite amie, un appartement situé à Grand Prairie dans la banlieue de Dallas, a rapporté le New York Times.

Quelques instants ultérieurs au cours desquels la nouvelle a été publiée, celle qui était son partenaire a partagé quelques photos sur son compte Instagram, qu’elle a accompagnées d’un message d’adieu déchirant.

Tu m’étais plus chère que toutes les chauves-souris de toutes les grottes du monde, @eddie_hassell. Je t’aimais plus que le paradis au Texas. Vous m’avez énervé plus que quiconque que j’ai jamais rencontré, et j’ai aimé chaque once d’entre vous pour cela. Repose en paix. Vous aurez toujours mon cœur, a écrit le partenaire de l’acteur dans la publication.

Lizmartian se fait appeler la petite amie de l’artiste qui a révélé certains des moments qu’elle a passés avec Hassel dans plusieurs photographies.

Diverses théories, pas de détenus

Certaines versions de Deadline, auraient fait remarquer que bien que le malheur malheureux se soit produit à une courte distance de la maison de sa petite amie, elle ne pouvait pas se rendre compte des faits puisqu’elle était à l’intérieur de son appartement, selon certains témoins de ce qui se serait passé si les voisins du lieu qui est venu à son aide et a rapporté les événements à la police.

Jusqu’à présent, la cause officielle des événements n’a pas été déterminée, mais certains rapports ont révélé qu’il aurait pu s’agir d’une tentative de vol.

Le représentant Eddie Hassel a révélé que c’est après que certains assaillants ont tenté de voler sa voiture qu’ils ont déchargé un objet de feu qui a pénétré son estomac, jusqu’à présent, les enquêtes policières se poursuivent toujours pour déterminer les causes officielles des événements.

De même, ils essaient toujours de clarifier comment ils se sont produits et les faits et de localiser les auteurs possibles, car jusqu’à présent aucun suspect n’a été arrêté.

Certaines autres données révélées par la police de Grand Prairie, au Texas, qui ont été publiées par la station CNN, indiquent que tôt dimanche, ils ont reçu des informations faisant état d’une confrontation et, à leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé Hassel avec des blessures apparentes, et les coussinets étaient en place. Bien qu’il ait été transféré à l’hôpital, il n’a pas survécu.

Selon CNN, ils ont également offert une récompense allant jusqu’à 2 500 dollars américains pour des informations conduisant à une arrestation.

Qui était Eddie Hassel?

Il est né le 16 juillet 1990 à Corsicana, Texas. Il a eu plusieurs petits rôles au cours de la période de 2000 à 2010, cependant, sa renommée a été réaffirmée avec le rôle de “Argile»dans la bande Les garçons vont bien en 2010 où il a joué avec Julianne Moore et Mark Ruffalo, protagonistes de l’histoire.