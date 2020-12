UNE

voleur prolifique qui a volé plusieurs sacs à main dans le centre et le sud de Londres a été emprisonné.

Quelques minutes après le vol, il a été capturé par vidéosurveillance dans un magasin de Waterloo Road en utilisant des cartes bancaires du sac volé pour acheter des bons de téléphonie mobile.

Morris a de nouveau frappé le 11 août en volant un sac à main dans un pub d’Upper Ground, à Waterloo.

A cette occasion, il a visité rapidement deux magasins voisins pour acheter des articles à l’aide de cartes bancaires obtenues lors du vol.

Morris a été arrêté le 3 octobre après avoir été identifié grâce à des images de vidéosurveillance.

Pendant qu’il était en détention, les agents ont fouillé son domicile et ont trouvé des articles le reliant à trois autres vols de sacs dans des endroits du centre de Londres.

Morris a comparu à Croydon Magistrates ‘Court le 15 décembre où il a plaidé coupable de vol, de manipulation de biens volés et de fraude par fausse représentation.

Il a été condamné à un total de 12 mois de prison pour ces infractions.

À la suite de sa condamnation, le sergent de police Darren Watson a déclaré: «Le vol de sac peut ne pas sembler être l’infraction la plus grave, mais c’est une infraction qui cause d’énormes bouleversements et désagréments pour ses victimes et les effets vont bien au-delà d’une perte de propriété.

«Les Londoniens et ceux qui visitent notre grande ville devraient pouvoir s’amuser sans craindre que leurs effets personnels ne leur soient enlevés.

«Je suis fier de mes officiers pour le travail qui a permis de relier une série d’infractions à ce récidiviste, en particulier l’officier principal, la CP Sarah Jackson, dont les efforts déterminés ont aidé à expulser un voleur prolifique des rues de Londres.