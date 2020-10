Le chanteur portoricain Ricky Martin fera partie du casting qui participera au film musical de Noël «Jingle Jangle: A Christmas Journey», une production Netflix attendue plus tard cette année.

«C’est un honneur de faire partie de cette incroyable production», a-t-il déclaré pour confirmer sa participation au projet.

L’artiste participera à la production aux côtés de Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker et Madalen Mills.

Le film est écrit et réalisé par David E. Talbert et comprend des chansons originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan et la chanson thème «This Day», interprétée par Usher et Kiana Ledé.

Situé dans la ville de Cobbleton, le film se concentre sur l’histoire du fabricant de jouets Jeronicus Jangle (Whitaker) et de ses inventions farfelues.

Le problème explose lorsqu’un apprenti vole l’un de ses jouets les plus précieux, ce qui lui permet d’être aidé par sa petite-fille et une vieille invention pour résoudre le problème.

Le film sortira le 13 novembre au public.

Ricky Martin, nominé aux Emmy Awards pour son rôle d’Antonio D’Amico dans “L’assassinat de Gianni Versace: American Crime Story” de FX, joue Don Juan Diego.

Bien que connu dans le monde entier pour son côté musical, le Portoricain, qui tout au long de sa carrière a reçu a reçu deux Grammys, quatre Latin Grammys, trois Billboard, huit Billboard Latin Music Awards et huit MTV, parmi de nombreuses autres distinctions, a déjà fait son incursion. au cinéma avec “Idle Hands” (1999) et “More than reach a star” (1992).}