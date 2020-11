Un vrai amour “? Adela Noriega a avoué à propos de Luis Miguel | Instagram

L’une des énigmes de l’émission qui a acquis une forte pertinence ces derniers jours était la prétendue romance entre Adela Noriega et Luis Miguel, quelque chose qui semble enfin être clarifié dans une vidéo récente circulant sur Internet.

Face à tant de controverses, un matériel qui a été sauvé des confins du cyberespace arriverait à confirmer et une fois pour toutes le type de relation qui existait entre l’une des célébrités les plus importantes du jeu d’acteur et le soi-disant “Soleil du Mexique“.

À travers la vidéo, même dans le cadre d’une interview avec la célèbre star du petit écran en 2003, époque à laquelle l’un des mélodrames les plus réussis sur les écrans, “Real Love”, a joué.

C’est au cours d’une conférence qu’il a parlé de l’une des plus grandes figures de la musique espagnole, le soi-disant “Sol” du Mexique, Luis Miguel.

Pour beaucoup, les paroles de l’artiste avaient un poids considérable, lorsqu’elle a été interrogée sur “Luismi”, elle a commencé avec une liste énorme de qualités qui dénotaient “l’admiration” pour l’interprète.

L’artiste de télévision déjà établie, a fait de son mieux pour décrire avec les adjectifs les plus «aimants» qu’elle pouvait trouver ce que la figure de la chanteuse signifiait pour elle.

Les mots-clés de l’actrice étaient les suivants:

C’est une personne que j’aime beaucoup, on ne se voit pas comme ça très souvent, du coup on a la communication et c’est un être humain merveilleux, “JE L’AIME TRÈS”. Elle a un talent incroyable et une voix merveilleuse, a exprimé l’histrionique.

“Comme beaucoup de gens le font sûrement”, a déclaré l’artiste, et précisément la voix de la chanteuse est l’une des plus aimées et cela continue à ce jour pour beaucoup de ses fans.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Sans aucun doute, ce serait une preuve de plus qui viendrait étayer ce qui a été discuté ces derniers jours sur la prétendue relation entre ces deux personnalités importantes.

Cependant, il ne faut pas oublier que la grande controverse a commencé dès la première saison de la biographie »,Luis Miguel: The Series “, qui mettrait en lumière la supposée romance qu’avaient la chanteuse et l’actrice.

La série place la relation entre les deux dans une scène en 1989, cependant, les artistes se connaissaient déjà depuis 1984 quand ils ont collaboré ensemble dans la vidéo “Word of Honor”, à quel point il est présumé que la supposée “romance” aurait pu survenir.

En tout cas, les déclarations du protagoniste rappelé de “Quinceañera” ont réussi à résonner après se souvenir de cette interview et s’il y avait quelque chose ou non entre les deux, il est clair que l’histrionique le considérait comme quelqu’un de plus que spécial.

D’une certaine manière, c’était peut-être l’une des confessions les plus révélatrices de la part de Noriega puisqu’il est tellement d’accord avec l’artiste, que les deux ont mené leur vie dans le plus grand secret, cependant, le fait que l’actrice soit apparue dans l’histoire de son la vie, a également apporté une grande signification.

D’un autre côté, ce ne serait pas le seul élément intéressant de l’histoire puisque depuis de nombreuses années l’actrice bien-aimée de “María Isabel” et du “Privilège d’aimer” a toujours été entourée d’une grande controverse qui, depuis des années, l’a liée à un personnage important de la politique.

Sans aucun doute, c’est l’une des questions qui prend inévitablement de l’importance car il y a beaucoup de doutes dans l’air sur les raisons pour lesquelles la prétendue romance entre Luis Miguel et Adela Noriega aurait pris fin.

Vous pouvez également lire Le montant que Luis Miguel aurait payé pour Adela Noriega

Ce n’est un secret pour personne que le chanteur a un grand cœur qu’il a partagé entre d’innombrables femmes, et la propre biosérie de l’artiste révélerait un moment où il présente Noriega avec Isabela Camil, avec qui plus tard, selon le Histoire de Netflix, a tenu une romance torride.