Vous avez peut-être vu que de nombreux journalistes viennent de recevoir des unités PlayStation 5 pour examen, mais aujourd’hui, nous avons également examiné de plus près le nouveau contrôleur DualSense de la PS5 grâce à une vidéo de déballage de YouTuber Austin Evans.

Nous savions déjà que le DualSense avait des caractéristiques PlayStation familières – un D-pad et quatre boutons de face sur la moitié supérieure, deux sticks analogiques sur la moitié inférieure, quatre déclencheurs et, comme le DualShock 4 de la PS4, un pavé tactile au milieu – et la vidéo d’Evan donne un bon aperçu de toutes ces fonctionnalités et du nouveau design du contrôleur.

Mais Evans n’a pas utilisé le contrôleur avec une PS5, nous n’avons donc pas l’occasion de voir des choses comme le nouveau retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense en action. Et malgré la boîte de DualSense répertoriant uniquement la compatibilité avec la PS5, Evans a réussi à connecter le contrôleur avec un fil à un Surface Laptop Go et sans fil à un Google Pixel 5. Il a même pu jouer à un jeu sur le cloud gaming de Microsoft xCloud. service sur le Pixel.

La PlayStation 4 Pro d’Evans a reconnu DualSense via une connexion filaire, mais le contrôleur ne semblait pas être capable de faire grand-chose sur la PS4 Pro à part capter les bruits de son microphone intégré. La PS4 Pro semblait également reconnaître le DualSense comme un contrôleur sans fil, mais il ne semblait pas que le contrôleur puisse faire quoi que ce soit en étant connecté sans fil. Evans a également essayé de brancher le contrôleur DualSense sur une Xbox Series X, mais il n’a pu que se recharger.

Evans a également démonté le DualSense, jetant un œil aux circuits à l’intérieur du contrôleur et révélant qu’il avait une batterie de 1560 mAh.

L’intérieur du contrôleur DualSense. Image: Austin Evans (YouTube)

Et dans un détail particulièrement intéressant, Evans a constaté qu’il y avait de petites bosses à l’arrière du DualSense qui sont en fait des versions minuscules des boutons triangulaires, carrés, circulaires et croisés de la PlayStation.

Les formes du bouton du visage PlayStation à l’arrière du DualSense. Image: Austin Evans (YouTube)

Dans l’ensemble, le DualSense ressemble à une bonne mise à jour du fidèle DualShock 4, et j’ai hâte de mettre la main sur un moi-même lorsque ma pré-commande arrivera. Le DualSense et la PlayStation 5 seront officiellement mis en vente le 12 novembre.