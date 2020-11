The Undertaker revient sur sa longue carrière tout en faisant plusieurs apparitions médiatiques. Il fournit de nouvelles informations sur son passage sur le ring, ainsi qu’une partie du travail qu’il n’aimait pas. En fait, Undertaker a fait référence à des apparitions sur Live! Avec Regis et Kathie Lee comme «misérables».

Le lutteur professionnel a fait ces commentaires lors d’une apparition dans la série YouTube Hot Ones. L’animateur Sean Evans lui a posé plusieurs questions sur toute sa carrière de catch et ses apparitions dans des talk-shows. Plus précisément, il a demandé: “Avez-vous eu le plaisir d’apparaître dans ces émissions de télévision de jour et de grognements et de grognements lors d’interviews?”

“Absolument misérable”, a déclaré Undertaker, de son vrai nom Mark Calaway, à propos de ses apparitions dans des talk-shows quotidiens, tels que Live! Avec Regis et Kathie Lee. «À l’époque, au début des années 90, je n’avais pas de jus à l’époque. N’est-ce pas? Je ne suis qu’un des gars. Et quand le patron dit:” Hé, nous voulons que tu ailles Regis et Kathie Lee “, continuez Regis et Kathie Lee. “

Undertaker a continué et a expliqué qu’il s’était présenté et avait fait l’interview, mais qu’il ne l’appréciait pas. Il a dit que l’expérience était misérable pour lui et son personnage. Il savait que faire ces apparitions faisait partie du travail, mais il n’aimait pas ça.

L’apparition a eu lieu en 1991. Undertaker et son manager à l’écran Paul Bearer (Bill Moody) se sont tous deux présentés pour Live! Avec Regis et Kelly et est resté dans le personnage. Bearer était le premier sur le plateau avec un maquillage complet. Undertaker est alors sorti et a juste regardé les deux animateurs de télévision. Philbin a tenté de serrer la main du lutteur, mais sans succès.

Undertaker et Philbin ont eu plus d’une interaction au cours de la carrière du lutteur professionnel. Ils ont également participé à une interview lors de WrestleMania VII. Philbin a posé des questions à Undertaker et Bearer, mais ils n’ont pas vraiment répondu. Le lutteur a choisi d’utiliser un ruban à mesurer sur Philbin et de le mesurer pour un cercueil.

Avance rapide jusqu’en 1994, et Undertaker est revenu sur le plateau de Live! Avec Regis et Kelly. Il est allé promouvoir un match de cercueil contre Yokozuna, qui, selon Bearer, serait pour le championnat de la WWF. Le manager a échangé des visages loufoques avec Gifford tandis que Undertaker grognait des réponses à des questions telles que “quelle est votre prise préférée?”

Yokozuna avait peur des cercueils, mais il a réussi à assurer la victoire contre Undertaker grâce à des tactiques sournoises. Plusieurs autres lutteurs ont interféré avec le match et ont aidé à voler l’urne de Bearer, qui détenait le pouvoir d’Undertaker. Yokozuna a finalement enfermé son adversaire dans le cercueil et a remporté le match.