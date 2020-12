UNE

Une adolescente a menacé de tuer un policier, a craché au visage d’un autre et a agressé des employés et des agents de l’hôpital pendant une vague de crimes de trois semaines, a déclaré un tribunal.

La jeune femme de 17 ans a également menacé un membre du personnel de son ancienne école et terrorisé les acheteurs avec des feux d’artifice. À une autre occasion, elle a attaqué quatre policiers pendant leur garde à vue.

Mercredi, elle a été condamnée à une ordonnance de détention et de formation de 12 mois après avoir plaidé coupable de diverses infractions, dont sept agressions contre des travailleurs d’urgence.

Le déchaînement a commencé le 8 novembre lorsque la police a été appelée dans un supermarché sur Golders Green Road, où deux jeunes allumaient des feux d’artifice à l’intérieur du magasin.

Lorsque les agents sont arrivés, un feu d’artifice a été lancé vers eux, bien que les deux jeunes aient été arrêtés par des agents.

Huit jours plus tard, la police a été appelée à des troubles dans un hôpital du nord de Londres. L’adolescent avait agressé des membres du personnel et brisé des ordinateurs et du matériel électrique.

Elle a menacé un policier dans le fourgon de police avant d’agresser quatre policiers une fois en détention.

Le 26 novembre, la police a appris que la jeune fille était arrivée dans son ancienne école – où elle avait été interdite d’accès au terrain – et avait menacé un membre du personnel.

Lorsque les agents se sont approchés d’elle, elle a essayé de les frapper et a craché au visage d’un agent avant d’endommager une camionnette de police.

Au tribunal de la jeunesse de Brent, l’adolescent a plaidé coupable pour avoir menacé de tuer un agent de police, sept chefs d’agression contre un travailleur d’urgence, voies de fait en battant, en utilisant un feu d’artifice, tentative de dommages criminels, deux chefs de dommages criminels inférieurs à 5000 £ et utilisation de menaces et d’abus mots / comportement.

L’inspecteur Sammi Elfituri, de la BCU du Nord-Ouest, a déclaré: «Le comportement de ce jeune à l’égard des policiers, du personnel hospitalier, des enseignants et d’autres membres de la communauté locale au cours des derniers mois a été tout à fait inacceptable et a causé des préjudices et des blessures à ces derniers. faire leur travail.

«Nous chercherons toujours à traduire en justice ceux qui agressent notre personnel et à traiter avec fermeté ceux qui causent des préjudices, des blessures et des dommages. Les mauvais traitements et les voies de fait contre les secouristes ne sont en aucun cas acceptables.

«Je suis heureux que le tribunal ait envoyé un message fort dans cette affaire avec une peine privative de liberté pour protéger à la fois les secouristes et le public.»